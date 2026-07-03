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Главная Финансы Финпомощь от США: пострадавшие от войны получат 12 300 грн

Финпомощь от США: пострадавшие от войны получат 12 300 грн

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Дата публикации 3 июля 2026 11:00
Выплаты от США для пострадавших от войны: кому и где летом выплатят 12 300 грн
Пожилые люди и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года в двух украинских областях запущена программа, реализуемая при финансовой поддержке правительства Соединённых Штатов. Она призвана оказать помощь в размере до 12 300 грн тем, кто пострадал от негативных последствий войны.

О том, где и кто может оформить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому и где предоставят выплаты от США летом

Речь идет о новом проекте денежной помощи для жителей Черниговской и Сумской областей, который реализует ОО "Ассоциация демократического развития" совместно с БФ "Право на защиту" и направлен на поддержку людей, наиболее пострадавших от войны.

Проект предусматривает два основных направления финансовой помощи:

  • Поддержка эвакуированных украинцев

В рамках этого направления предусмотрено предоставление разовой денежной помощи в размере 12 300 грн людям, которые вынужденно покинули свои дома в связи с обстрелами, опасностью или приказом об обязательной/добровольной эвакуации, и которые прибыли в громады Черниговского региона или Шосткинского района Сумской области.

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Приоритет при выплатах будет отдаваться семьям, переехавшим в течение последних 45 дней, а также более 45 дней назад, но имеющим наибольшие потребности. Речь идет о:

  • домохозяйствах с детьми
  • семьях с пожилыми людьми;
  • домохозяйствах с лицами с инвалидностью;
  • одиноких опекунах.

Также получат домохозяйства, лишившиеся дохода/ресурсов.

  • Выплаты пострадавшим от обстрелов

Это направление проекта предусматривает предоставление единовременной денежной помощи в размере 12 300 грн. Ее могут получить местные жители Черниговской области и Шосткинского района Сумской области, которые продолжают жить в своих населенных пунктах, но пострадали от военных действий. В списке — граждане, чьи дома, имущество или условия проживания пострадали от агрессии РФ.

Когда и как можно будет получить помощь

Если граждане проживают в этих двух украинских областях и соответствуют условиям, то они смогут получить финансовую поддержку. В ближайшее время представители ОО "Ассоциации демократического развития" и БФ "Право на защиту" сообщат о возможности оформления помощи. Для этого нужно следить за обновлениями информации на страницах организаторов в социальных сетях.

"В настоящее время наша команда ведет подготовительную работу и планирует в ближайшее время начать процесс регистрации и сбора анкет для оказания помощи. Все детали и ссылки на регистрацию мы опубликуем на наших официальных страницах. Следите за обновлениями!", — говорится в сообщении.

Проект реализуется благодаря поддержке правительства Соединенных Штатов Америки, а ответственность за содержание несет ОО "Ассоциация демократического развития".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам доступна возможность участия в программе REMARKET. Есть возможность освоить новую профессию или повысить имеющуюся квалификацию. В частности, укрепить свои позиции на украинском рынке труда смогут переселенцы и граждане, которые после переезда вернулись в Украину.

Ранее Новини.LIVE писали, что в нескольких громадах одной из областей можно зарегистрироваться на получение помощи от Каритас в виде ежемесячных денежных выплат в размере 1 800 грн. Такой вид финансовой поддержки предоставляется семьям, пострадавшим из-за войны в Украине.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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