Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь в 3 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты

Денежная помощь в 3 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 13:00
Выплаты для украинцев — где предоставляют гранты на собственное дело более чем в 3 тыс. долларов
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Общество Красного Креста Украины открыло регистрацию на грантовую программу с финансированием до около 3 тыс. долларов. В рамках конкурса домохозяйства ВПЛ и местного населения одной из прифронтовых областей смогут получить помощь на собственный бизнес.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на материалы организации.

Реклама
Читайте также:

Где доступны выплаты в более 3 тыс. долларов на собственное дело

Как отмечается, Украинский Красный Крест при помощи Международного Комитета Красного Креста воплощает программу по поддержке домохозяйств, пострадавших от войны путем предоставления финансовых грантов на начало, развитие или восстановление источников дохода. Она доступна в таких громадах Сумской области:

  1. Грунской сельской громаде;
  2. Чернеччинской сельской громаде;
  3. возможно расширение программы на город Ахтырка.

В рамках программы поддержат 20 лучших бизнес-идей, которые получат право на грант, а также на консультации в подготовке бизнес-плана.

Принять участие в программе смогут домохозяйства с доходом на каждого в семье до 20 тыс. грн. Важно иметь одну из уязвимостей:

  • семьи, которые имеют лиц от 65 лет;
  • многодетные семьи;
  • неполные семьи (одинокая мать или отец) с детьми;
  • домохозяйства с лицами с инвалидностью.

Размер помощи и как подать заявку

Программа предусматривает, что домохозяйства смогут претендовать на гранты до 3,3 тыс. долларов (эквивалент — 144 тыс. грн).

Чтобы принять участие в программе от Общества Красного Креста Украины, необходимо подать заявку.

"Критерии отбора проектов будут направлены на инициативы микробизнеса, которые непосредственно будут способствовать местной экономике, а приоритет также будет предоставляться проектам, которые будут направлены или косвенно поддерживать социальные/общественные бизнесы", — пояснили организаторы.

Какая еще доступна помощь в Сумской области

10 февраля жители Ахтырской громады Сумской области могут подать заявку на помощь от UNHCR. Средства смогут оформить только внутренние переселенцы и беженцы, если не имели до этого аналогичной помощи (последние три месяца). Регистрация состоится по номеру: 063 182 68 38.

Гражданам предоставят по 3,6 тыс. грн на человека/в месяц в течение трех месяцев. То есть один человек получит 10,8 тыс. грн за все время. Деньги можно будет направить на базовые потребности (жилье, продукты, лекарства, одежда, отопление).

Ранее мы сообщали, что пенсионеры и лица с инвалидностью получат выплаты от Каритас Украины. Также предоставят другие виды поддержки для уязвимых граждан.

Еще писали, что БФ "Право на защиту" собирает заявки от жителей одного из городов Киевской области. Граждане могут рассчитывать на размер помощи в 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации