Виплати для українців — де надають гранти на власну справу у понад 3 тис. доларів

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Товариство Червоного Хреста України відкрило реєстрацію на грантову програму з фінансуванням до близько 3 тис. доларів. У межах конкурсу домогосподарства ВПО і місцевого населення однієї з прифронтових областей зможуть отримати допомогу на власний бізнес.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на матеріали організації.

Реклама

Читайте також:

Де доступні виплати у понад 3 тис. доларів на власну справу

Як зазначається, Український Червоний Хрест за допомоги Міжнародного Комітету Червоного Хреста втілює програму з підтримки домогосподарств, які постраждали від війни шляхом надання фінансових грантів на початок, розвиток чи відновлення джерел прибутку. Вона доступна у таких громадах Сумської області:

Реклама

Грунській сільській громаді; Чернеччинській сільській громаді; можливе розширення програми на місто Охтирка.

У рамках програми підтримають 20 найкращих бізнес-ідей, які отримають право на грант, а також на консультації у підготовці бізнес-плану.

Взяти участь у програмі зможуть домогосподарства з доходом на кожного в родині до 20 тис. грн. Важливо мати одну з вразливостей:

Реклама

родини, які мають осіб від 65 років;

багатодітні сім'ї;

неповні родини (самотня матір чи батько) з дітьми;

домогосподарства з особами з інвалідністю.

Розмір допомоги та як подати заявку

Програма передбачає, що домогосподарства зможуть претендувати на гранти до 3,3 тис. доларів (еквівалент — 144 тис. грн).

Щоб взяти участь у програмі від Товариства Червоного Хреста України, необхідно подати заявку.

Реклама

"Критерії відбору проєктів будуть спрямовані на ініціативи мікробізнесу, які безпосередньо сприятимуть місцевій економіці, а пріоритет також надаватиметься проєктам, які будуть спрямовані або опосередковано підтримувати соціальні/громадські бізнеси", — пояснили організатори.

Яка ще доступна допомога у Сумській області

10 лютого мешканці Охтирської громади Сумської області можуть подати заявку на допомогу від UNHCR. Кошти зможуть оформити тільки внутрішні переселенці та біженці, якщо не мали до цього аналогічної допомоги (останні три місяці). Реєстрація відбудеться за номером: 063 182 68 38.

Реклама

Громадянам нададуть по 3,6 тис. грн на особу/на місяць протягом трьох місяців. Тобто одна людина отримає 10,8 тис. грн за весь час. Гроші можна буде спрямувати на базові потреби (житло, продукти, ліки, одяг, опалення).

Раніше ми повідомляли, що пенсіонери та особи з інвалідністю отримають виплати від Карітас України. Також нададуть інші види підтримки для вразливих громадян.

Реклама

Ще писали, що БФ "Право на захист" збирає заявки від жителів одного з міст на Київщині. Громадяни можуть розраховувати розмір допомоги у 10,8 тис. грн.