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Главная Финансы Денежная помощь в 11 000 грн: где могут получить пенсионеры

Денежная помощь в 11 000 грн: где могут получить пенсионеры

Ua ru
2 октября 2026 11:00
Выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью: где можно получить 11 000 грн
Пожилая женщина. Фото: Freepik

В октябре 2026 года в Запорожье гражданам, которых война вынудила переехать в другую страну или регион, доступна международная денежная помощь. Чтобы иметь возможность подать заявку на регистрацию, необходимо соответствовать нескольким условиям программы.

О том, кому доступна финансовая помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может претендовать на международную помощь

Согласно условиям программы, обратиться за оформлением выплат могут несколько категорий граждан. В основном речь идет о тех, кто из-за войны покинул свои дома, чтобы переехать в безопасные места.

В списке указаны следующие категории населения:

  1. Домохозяйства, которые были перемещены и получили официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в период до 45 дней из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации;
  2. Семьи, фактически перемещенные со статусом ВПЛ в период от 46 дней до шести месяцев из-за угроз жизни, обстрелов или эвакуации;
  3. Домохозяйства, которые из-за войны покинули постоянный адрес проживания и вернулись из-за границы на родину (после 24 февраля 2022 года) от трех месяцев назад и не позднее года назад.
  4. Семьи, вернувшиеся домой после выезда в другие регионы (после 24.02.2022 года) от трех месяцев назад и не позднее года назад.

Другие нюансы предоставления международной помощи

Обязательным для всех вышеупомянутых категорий является социально-экономический критерий — помощь предусмотрена только тем семьям, чей среднемесячный доход не превышает 8 300 грн.

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Также право на получение помощи зависит от наличия следующих факторов:

  • близость к линии боевых действий/факт перемещения;
  • условия проживания (сельская или городская местность);
  • состав перемещенного домохозяйства;
  • наличие в семье пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей.

Размер денежной помощи зависит от срока перемещения: около 11 000 грн или более 12 000 грн (за трехмесячный период).

Как будет проходить регистрация на денежную помощь

Предварительная запись в электронную очередь на получение денежной помощи осуществляется через онлайн-форму. В организации пояснили, что заполнение анкеты не является подтверждением регистрации, а лишь дает возможность получить приглашение в офис для дальнейшего опроса.

"Как только мы наберем необходимое количество анкет для обработки — Google-форма временно закроется. Тем, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно позвоним, чтобы пригласить. Если с вами не связались — вы не соответствуете условиям регистрации", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что граждане могут получить "зимнюю помощь" на дрова в размере около 20 000 грн. Речь идет о программе при финансовой поддержке Германии. Средства будут выделены исключительно для уязвимых групп населения на прохождение холодного сезона в Харьковской области.

Также Новини.LIVE писали, что в трех регионах Украины действует проект "Каритас-Спес", предусматривающий предоставление грантов в размере более 40 000 грн. Средства будут выделены гражданам, желающим расширить бизнес или начать собственное дело. Право на финансовые гранты будут иметь наиболее уязвимые группы украинцев.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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