Виплати для пенсіонерів та людей з інвалідністю: де доступні 11 000 грн

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У жовтні 2026 року у Запоріжжі для громадян, яких війна підштовхнула до вимушеного переміщення до іншої країни або регіону, доступна міжнародна грошова допомога. Для того, щоб мати можливість подати заявку на реєстрацію, необхідно відповідати кільком умовам програми.

Про те, кому доступна фінансова допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може претендувати на міжнародну допомогу

Згідно з умовами програми, звернутися за оформленням виплат можуть кілька категорій громадян. В основному йдеться про тих, хто через війну залишив свої оселі для переїзду у безпечні місця.

У списку такі категорії населення:

Домогосподарства, які були переміщені та отримали офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у період до 45 днів через загрозу життю, атаки чи обов'язкову евакуацію; Родини, фактично переміщені зі статусом ВПО у період від 46 днів до шести місяців через загрози для життя, обстріли чи евакуацію; Домогосподарства, які через війну залишили постійну адресу проживання та повернулися з-за кордону на батьківщину (після 24 лютого 2022 року) від трьох місяців тому та не пізніше ніж рік тому. Родини, які повернулися додому після виїзду в інші регіони (після 24.02.2022 року) від трьох місяців тому та не пізніше року.

Інші нюанси надання міжнародної допомоги

Обов'язковим для всіх вищезазначених категорій є соціально-економічний критерій — допомога передбачена лише тим родинам, чий середньомісячний дохід не перевищує 8 300 грн.

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Також право на отримання допомоги залежить від наявності таких факторів:

близькість до лінії бойових дій/факт переміщення;

умови проживання (сільська чи міська місцевість);

склад переміщеного домогосподарства;

наявність у родині людей похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей.

Розмір грошової допомоги прив'язаний до терміну переміщення: близько 11 000 грн або понад 12 000 грн (за тримісячний період).

Як відбуватиметься реєстрація на грошову допомогу

Попередній запис в електронну чергу на отримання грошової допомоги відбувається через онлайн-форму. В організації пояснили, що заповнення анкети не є підтвердженням реєстрації, а тільки дає змогу отримати запрошення до офісу для подальшого опитування.

"Як тільки ми наберемо необхідну кількість анкет для опрацювання — гугл-форма тимчасово закриється. Тим, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зателефонуємо для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте умовам реєстрації", — йдеться у повідомленні.



Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадяни можуть отримати "зимову допомогу" на дрова у близько 20 000 грн. Йдеться про програму за фінпідтримки Німеччини. Кошти нададуть виключно для вразливих груп населення на проходження холодного сезону у Харківському регіоні.

Також Новини.LIVE писали, що у трьох регіонах України діє проєкт "Карітас-Спес", що передбачає надання грантів у понад 40 000 грн. Кошти нададуть громадянам, які бажають розширити бізнес або розпочати власну справу. Право на фінансові гранти матимуть найбільш вразливі групи укранців.