Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

До 5 грудня 2026 року в одному регіонів України люди похилого віку можуть отримати щорічну грошову допомогу у розмірі 1 500 грн. Такі виплати нададуть кожному пенсіонеру в родині, якщо виповнилося 60 років. Для цього необхідно зібрати пакет документів та подати до міської військової адміністрації.

Про те, кому передбачені виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто і де з тих, кому 60+, отримає 1 500 грн

За інформацією міської військової адміністрації, стартував прийом заяв та документів на виплату щорічної грошової допомоги до Міжнародного дня осіб похилого віку.

Така можливість доступна для жителів Токмацької міської територіальної громади, які після 24 лютого 2022 року отримали офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) на підконтрольній Україні території та перебувають на території, підконтрольній українській владі.

Йдеться про допомогу для осіб похилого віку, яким станом на 1 жовтня 2026 року виповнилося 60 років і більше.

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Згідно з умовами програми, кожному пенсіонеру в родині передбачається надання по 1 500 грн.

Які необхідні документи для реєстрації на виплати

Громадяни, які підпадають під умови програми, повинні зібрати спеціальний пакет документів. При цьому скан-копії мають бути завірені особою, яка звертається за щорічною грошовою допомогою, та відповідної якості.

Особи похилого віку, які звертаються за такою допомогою вперше, повинні надати:

заяву встановленого зразка;

копію паспорта;

витяг з реєстру тергромади про адресу проживання;

копію ідентифікаційного коду;

копію довідки про взяття на облік ВПО;

довідку з банку із реквізитами відкритого IBAN рахунку для зарахування соцвиплат (ПриватБанк, ОщадБанк, Креді Агріколь Банк, МетаБанк).

Громадяни, яким понад 60 років, і які вже отримували подібні виплати минулого року, у разі відсутності змін у персональних даних та документах, повинні подати:

заяву встановленого зразка;

довідку з банку із реквізитами відкритого IBAN рахунку для зарахування соціальних виплат (ПриватБанк, ОщадБанк, Креді Агріколь Банк, МетаБанк).

За умови звернення сімейного подружжя за отриманням допомоги заяву може подавати хтось один із них, додавши вищеперелічені документи на кожного із подружжя (довідку з банку із реквізитам відкритого IBAN рахунку повинен надати лише заявник) та додатково додати копію свідоцтва про шлюб.

Куди необхідно подавати документи

Всі зібрані документи на отримання грошової допомоги до Міжнародного дня осіб похилого віку потрібно подати:

особисто до інформаційного ХАБу Токмацької громади (адреса: м.Запоріжжя, вул.Патріотична, 64-Д);

поштове відділення Укрпошти (адреса: 69005, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164. Одержувач — Токмацька міська військова адміністрація);

на ел. адресу: tmva@tokmacka-gromada.gov.ua.

Детальну інформацію можна уточнити в управлінні соцзахисту населення та охорони здоров’я Токмацької міської ради за телефоном: 099 296 31 64.

Документи необхідно надати до 5 грудня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що подати заявку на допомогу від УВКБ ООН громадяни можуть у Білій Церкві Київської області 20 листопада. Збір даних на виплати проведе БФ "Право на захист". Така можливість стосується біженців та ВПО. У рамках програми нараховуватимуть по 3 600 або 4 100 грн на кожного в родині за місяць. Тривалість становитиме три місяці. Кошти надійдуть одним траншем.

Ще Новини.LIVE писали, що до 25 листопада у Сумському регіоні діє програма підтримки, що передбачає надання грошової допомоги на базові життєві потреби, зокрема, на оплату послуг ЖКГ та інші витрати. Кожному в домогосподарстві нарахують по 10 800 грн. Важливо належати до вразливих категорій населення.