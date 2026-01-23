Виплати від УВКБ ООН — де вразливим категоріям українців можна отримати 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) наприкінці січня 2026 року відкрило реєстрацію на грошову допомогу ще в одному з українських міст. Виплати зможуть отримати внутрішні переселенці та біженці.

Про це поінформували представники УВКБ ООН у Telegram.

Хто і де отримає право на фіндопомогу від УВКБ ООН

Надання виплат від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців буде доступне громадянам у місті Конотоп Сумської області. Кошти нададуть:

Переселенцям, якщо перемістилися в Ромни за попередні пів року і не мали подібної допомоги від інших фондів за минулі три місяці, або ВПО, які після виїзду в інші регіони у підсумку повернулись на стару адресу. Біженцям, якщо виїхали за межі країни з початком повномасштабної війни, однак прибули додому, й не мали за останні три місяці допомоги від інших організацій.

Пріоритетним правом на виплати наділені українці, які потрапили у наступні життєві ситуації:

неповна родина (є лише один із батьків/опікун) з малолітніми дітьми чи людьми похилого віку;

у сім'ї зі старших є тільки особи похилого віку, які живуть самотньо/виховують дітей до 18 років;

домогосподарство має осіб з особливими потребами (тяжкі хвороби/групи інвалідності).

Розмір доходу на одну особу в родині становить не більш ніж 6,3 тис. грн.

"Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 грн на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн", — пояснюють організатори.

Як зареєструватися на фіндопомогу у Конотопі

Як повідомили представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, реєстрація для прийому в м. Конотоп на 23 січня відбувається через попередній запис за номером телефону.

"До уваги мешканців Конотопської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Конотоп на 23 січня 2026 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.



Усі надані під час реєстрації дані вважатимуться конфіденційними і їх буде внесено в базу даних УВКБ ООН.

Необхідно буде подати такі документи:

паспорт/ідентифікаційний код;

довідку ВПО (за наявності);

номер банківського рахунку;

свідоцтво про народження;

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за потреби);

посвідчення/меддовідки.

