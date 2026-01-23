Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — хто і де отримає

Грошова допомога УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — хто і де отримає

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 08:00
Виплати від УВКБ ООН — де вразливим категоріям українців можна отримати 10,8 тис. грн
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) наприкінці січня 2026 року відкрило реєстрацію на грошову допомогу ще в одному з українських міст. Виплати зможуть отримати внутрішні переселенці та біженці. 

Про це поінформували представники УВКБ ООН у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Хто і де отримає право на фіндопомогу від УВКБ ООН

Надання виплат від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців буде доступне громадянам у місті Конотоп Сумської області. Кошти нададуть:

  1. Переселенцям, якщо перемістилися в Ромни за попередні пів року і не мали подібної допомоги від інших фондів за минулі три місяці, або ВПО, які після виїзду в інші регіони у підсумку повернулись на стару адресу.
  2. Біженцям, якщо виїхали за межі країни з початком повномасштабної війни, однак прибули додому, й не мали за останні три місяці допомоги від інших організацій.

Пріоритетним правом на виплати наділені українці, які потрапили у наступні життєві ситуації:

  • неповна родина (є лише один із батьків/опікун) з малолітніми дітьми чи людьми похилого віку;
  • у сім'ї зі старших є тільки особи похилого віку, які живуть самотньо/виховують дітей до 18 років;
  • домогосподарство має осіб з особливими потребами (тяжкі хвороби/групи інвалідності).

Розмір доходу на одну особу  в родині становить не більш ніж 6,3 тис. грн.

"Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 грн на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн", — пояснюють організатори.

Як зареєструватися на фіндопомогу у Конотопі

Як повідомили представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, реєстрація для прийому в м. Конотоп на 23 січня відбувається через попередній запис за номером телефону.  

"До уваги мешканців Конотопської громади! Відкрито  запис в чергу для прийому у м. Конотоп на 23 січня 2026 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.
 
Усі надані під час реєстрації дані вважатимуться конфіденційними і їх буде внесено в базу даних УВКБ ООН.

Необхідно буде подати такі документи:

  • паспорт/ідентифікаційний код;
  • довідку ВПО (за наявності);
  • номер банківського рахунку;
  • свідоцтво про народження;
  • документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за потреби);
  • посвідчення/меддовідки.

Раніше ми писали, що у січні деяким українцям надано можливість отримати фіндопомогу на оренду житла від Карітас. Гроші можна оформити на пів року.  

Ще повідомляли, що в одній з областей надають допомогу для аграріїв. В її рамках програми можна отримати до 1,5 тис. доларів гранту

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації