Грошова допомога УВКБ ООН: кому нададуть 10 800 грн у березні

19 березня 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкриє реєстрацію у програмі фінансової допомоги для мешканців ще одного населеного пункту прифронтової області, що потерпає від атак РФ, у розмірі 10 800 грн. Взяти участь у ній зможуть тільки дві основні групи людей, що постраждали від війни.

Кому буде доступна допомога від УВКБ ООН у березні

Скористатися можливістю отримати виплати від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зможуть деякі біженці та переселенці у Шосткинській громаді Сумської області.

Правила програми передбачають, що претендувати на фінансову підтримку у розмірі 3 600 грн на кожного члена домогосподарства терміном на три місяці (загалом по 10 800 грн) зможуть:

громадяни, які залишили небезпечні місця за останні шість місяців/повернулися на своє колишнє місце проживання (є офіційний статус ВПО);

біженці, які залишали Україну через війну з 24 лютого 2022 року, проте вирішили повернутися на батьківщину.

Допомогу нададуть тим категоріям громадян, які не мали аналогічної підтримки від інших фондів упродовж попередніх трьох місяців. Вагомим є фінансово-економічний стан: місячний дохід не повинен перевищувати 6 300 грн на одну людину.

Ще необхідно належати до однієї з вразливих груп:

коли у родині є тільки батько/мати, що виховують неповнолітніх дітей, є особи від 55 років;

коли у домогосподарстві є лише громадяни старшого/похилого віку (від 55 років);

коли у родині неповнолітніх дітей виховує людина старшого віку, більш ніж 55 років;

коли у домогосподарстві є особи з І-ІІІ групою інвалідності/важкими хворобами.

Як можна подати заявку на фінансову допомогу

За інформацією організації, звернутися за допомогою зможуть жителі села Вороніж Шосткинської тергромади вищевказаних категорій, записавшись за номером телефону: 063 182 68 38.

Після цього необхідно буде очікувати на дзвінок для запрошення у пункт збору даних.

"Четвер, 19 березня 2026 року с. Вороніж (Шосткинська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Київська, 4. Години роботи: 11:30-14:30", — повідомили організатори.

Часті питання

Яка ще є допомога для українців від УВКБ ООН

Також для деяких українців УВКБ ООН може надавати екстрену грошову допомогу. Вона спрямована на тих, хто потребує оперативної підтримки після обстрілів або евакуації упродовж останніх 30 днів і включених до відповідних списків від громад/органів місцевої влади.

Звернутися за допомогою можуть власники житла, що було пошкоджене через бомбардування, особи, чиє місце проживання стало непридатне внаслідок воєнних дій, родини, які залишаються на своїй звичній адресі проживання.

В яких ще областях доступна допомога від УВКБ

У 2026 році організація працює в областях вибірково через обмежене фінансування. Час від часу відкривають пункти реєстрації у таких регіонах: Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Київський, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський.

Однак претендувати на допомогу можуть тільки внутрішні переселенці та біженці. Також вони повинні будуть пройти співбесіду з партнерами УВКБ ООН на предмет відповідності критеріям вразливості.