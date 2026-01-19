Виплати від УВКБ ООН — хто і де може оформити гроші на зиму

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У понеділок, 19 січня, мешканці однієї з прифронтових громад зможуть оформити виплати на тримісячний період від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Організація реєструє вразливі категорії громадян на надання фінансової підтримки.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру УВКБ ООН у Telegram.

Хто зможе отримати грошову допомогу взимку

Як зазначають в організації, попередня реєстрація на виплати відбувається для жителів Недригайлівської громади Сумської області, що потерпає від російських обстрілів. Умови програми передбачають надання допомоги для наступних категорій громадян:

внутрішні переселенці, які мають офіційний статус ВПО (термін довідки не перевищує шість місяців) за умови, що до цього не мали аналогічної допомоги за попередні три місяці;

біженці, які повернулись додому з-за кордону (є документ, що засвідчує факт виїзду), якщо не було до цього подібних виплат за останні три місяці.

З-поміж інших важливих умов надання права на допомогу — наявність вразливості:

Самотня матір/батько, які мають неповнолітніх дітей до 18 років/громадян від 55 років; Домогосподарства, очолювані людьми старшого віку (кому більш ніж 55-т); Сім'ї, де самотні громадяни, яким понад 55 років, утримують неповнолітніх дітей; Домогосподарства з особами, у яких діагностовано інвалідність/хронічні хвороби.

Розмір доходу заявників має бути не вищим за 6,3 тис. грн.

Як оформити виплати на Сумщині

За даними представників УВКБ ООН, громадяни отримають по 3,6 тис. грн (на кожного в домогосподарстві) тривалістю три місяці. Тобто одній людині нададуть 10,8 тис. грн. Гроші будуть перераховані на банківський рахунок.

Зареєструватися на виплати 19 січня жителі Недригайлівської громади можуть за номером телефону (9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Розклад найближчих виїздів мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області: Понеділок 19 січня 2026 року: м. Недригайлів (Недригайлівська ТГ), За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Сумська, 4. Години роботи: 10:00 - 14:00", — йдеться у повідомленні.

