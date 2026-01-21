Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога УВКБ ООН — де приймають заявки на виплати

Грошова допомога УВКБ ООН — де приймають заявки на виплати

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 08:00
Виплати від УВКБ ООН — в одній з областей українцям доступні 10,8 тис. грн
Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

21 січня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило реєстрацію на грошову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн ще в одній з громад. Заявки зможуть подати громадяни у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Правила програми допомоги УВКБ ООН

Здійснює реалізацію програми допомоги УВКБ ООН разом з благодійним фондом "Право на захист" у Сумській області. Мобільний пункт збору даних запрацює у Чупахівській громаді.

Допомога розрахована на внутрішніх переселенців та біженців, якщо не мали аналогічних виплат за три попередні місяці, а дохід на одну особу в родині не перевищує 6,32 тис. грн. Необхідно мати одну з наступних вразливостей: 

  1. Неповна сім'я, де є діти до 18 років чи громадяни віком понад 55 років;
  2. Домогосподарства, де є лише громадяни старшого віку, яким понад 55-т;
  3. Родини, куди входять лише самотні особи старшого віку, що виховують малолітніх дітей;
  4. Домогосподарства, де є люди з групою інвалідності/важкими хворобами.

У 2026 році розмір фінансової допомоги не змінився. Торік він базувався на сумі мінімального споживчого кошика. Йдеться про суму у 3,6 тис. грн на одну людину. Такі виплати розраховані на тримісячний період. Загальна сума для кожного члена родини становитиме 10,8 тис. грн.

Як подати заявку у програмі допомоги

У пресцентрі зауважують, що мобільний пункт збору даних в Чупахівській громаді працюватиме 21 січня. Реєстрація  можлива за номером телефону 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Чупахівської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у с.Чупахівка на 21 січня 2026 (середа), телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

Також ми писали, що в одному з прифронтових регіонів доступна фінансова підтримка. Ті, хто постраждав війни, отримають по 10,8 тис. грн кожен.

Ще розповідали, що в Україні деякі громадяни по кілька місяців не можуть отримати виплати для дітей та для малозабезпечених. Фахівці Пенсійного фонду дали пояснення щодо виплат. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації