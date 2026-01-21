Виплати від УВКБ ООН — в одній з областей українцям доступні 10,8 тис. грн

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

21 січня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило реєстрацію на грошову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн ще в одній з громад. Заявки зможуть подати громадяни у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН у Telegram.

Правила програми допомоги УВКБ ООН

Здійснює реалізацію програми допомоги УВКБ ООН разом з благодійним фондом "Право на захист" у Сумській області. Мобільний пункт збору даних запрацює у Чупахівській громаді.

Допомога розрахована на внутрішніх переселенців та біженців, якщо не мали аналогічних виплат за три попередні місяці, а дохід на одну особу в родині не перевищує 6,32 тис. грн. Необхідно мати одну з наступних вразливостей:

Неповна сім'я, де є діти до 18 років чи громадяни віком понад 55 років; Домогосподарства, де є лише громадяни старшого віку, яким понад 55-т; Родини, куди входять лише самотні особи старшого віку, що виховують малолітніх дітей; Домогосподарства, де є люди з групою інвалідності/важкими хворобами.

У 2026 році розмір фінансової допомоги не змінився. Торік він базувався на сумі мінімального споживчого кошика. Йдеться про суму у 3,6 тис. грн на одну людину. Такі виплати розраховані на тримісячний період. Загальна сума для кожного члена родини становитиме 10,8 тис. грн.

Як подати заявку у програмі допомоги

У пресцентрі зауважують, що мобільний пункт збору даних в Чупахівській громаді працюватиме 21 січня. Реєстрація можлива за номером телефону 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Чупахівської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у с.Чупахівка на 21 січня 2026 (середа), телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

