ЮНИСЕФ принимает заявки на денежную помощь: какие условия

Дата публикации 8 апреля 2026 08:00
Поддержка ЮНИСЕФ: где и кому из украинцев доступна помощь
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

8 апреля 2026 года жители одного из регионов могут оформить от благотворительного фонда ЮНИСЕФ гуманитарную помощь, а также записаться в списки на предоставление выплат на будущую зиму. На поддержку могут рассчитывать семьи, которые имеют несовершеннолетних детей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Кто может присоединиться к программе помощи от ЮНИСЕФ

По условиям программы, новый этап приема заявок на поддержку от ЮНИСЕФ рассчитан на жителей Городнянской громады Черниговской области. Приобщиться к программе могут семьи с детьми до 18 лет, которые продолжают проживать в зоне 0-30 км от границы с РФ.

Благотворительный фонд предоставит таким домохозяйствам гуманитарную помощь.

Кроме того, гражданам, проживающим в прифронтовом регионе, предусмотрено предоставление денежной помощи на следующий холодный сезон. Для этого необходимо подать представителям фонда заявки для записи в список участников программы. Регистрация на "Зимнюю денежную помощь" доступна исключительно вышеупомянутой категории населения.

Читайте также:

Организаторы сообщают, что помощь предусмотрена для семей, чьи дети учатся в лицее №1 и №2, также детям семей, которые еще не ходят в садик или не посещают его вообще.

Куда обращаться за помощью и список документов

Для того, чтобы оформить гуманитарную помощь и подать заявку в списки на выплату "Зимней денежной помощи" от благотворительного фонда ЮНИСЕФ, необходимо 8 апреля прибыть в пункт выдачи помощи Городнянской громады (помещение городского дома культуры).

Для оформления помощи нужно заранее подготовить следующие документы (оригиналы):

  • паспорт и идентификационный код;
  • свидетельства о рождении детей/паспорта;
  • идентификационные коды для детей (если есть);
  • банковский счет (IBAN);
  • удостоверение многодетной семьи (при наличии);
  • документы с подтверждением уязвимости (при наличии): статус одинокой матери, заключение врачей об инвалидности ребенка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что жители прифронтовой Сумской области, пострадавшие от последствий войны, могут принять участие в программе помощи от Украинского Красного Креста. В рамках программы предусмотрено предоставление 42 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что жители трех украинских областей (Львовская, Полтавская, Сумская) могут подать заявки на оформление помощи в размере 10 000 грн. В приоритете будут лица с I и II группой инвалидности.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
