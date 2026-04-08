Поддержка ЮНИСЕФ: где и кому из украинцев доступна помощь

8 апреля 2026 года жители одного из регионов могут оформить от благотворительного фонда ЮНИСЕФ гуманитарную помощь, а также записаться в списки на предоставление выплат на будущую зиму. На поддержку могут рассчитывать семьи, которые имеют несовершеннолетних детей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Кто может присоединиться к программе помощи от ЮНИСЕФ

По условиям программы, новый этап приема заявок на поддержку от ЮНИСЕФ рассчитан на жителей Городнянской громады Черниговской области. Приобщиться к программе могут семьи с детьми до 18 лет, которые продолжают проживать в зоне 0-30 км от границы с РФ.

Благотворительный фонд предоставит таким домохозяйствам гуманитарную помощь.

Кроме того, гражданам, проживающим в прифронтовом регионе, предусмотрено предоставление денежной помощи на следующий холодный сезон. Для этого необходимо подать представителям фонда заявки для записи в список участников программы. Регистрация на "Зимнюю денежную помощь" доступна исключительно вышеупомянутой категории населения.

Организаторы сообщают, что помощь предусмотрена для семей, чьи дети учатся в лицее №1 и №2, также детям семей, которые еще не ходят в садик или не посещают его вообще.

Куда обращаться за помощью и список документов

Для того, чтобы оформить гуманитарную помощь и подать заявку в списки на выплату "Зимней денежной помощи" от благотворительного фонда ЮНИСЕФ, необходимо 8 апреля прибыть в пункт выдачи помощи Городнянской громады (помещение городского дома культуры).

Для оформления помощи нужно заранее подготовить следующие документы (оригиналы):

паспорт и идентификационный код;

свидетельства о рождении детей/паспорта;

идентификационные коды для детей (если есть);

банковский счет (IBAN);

удостоверение многодетной семьи (при наличии);

документы с подтверждением уязвимости (при наличии): статус одинокой матери, заключение врачей об инвалидности ребенка.

