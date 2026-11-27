Людина тримає національну валюту та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці осені 2026 року у ще одному українському місті працівники благодійного фонду "Право на захист" прийматимуть заявки на оформлення грошової допомоги від UNHCR Ukraine, що є представництвом глобальної міжурядової організації The UN Refugee Agency. Завдяки цій програмі пенсіонери, громадяни з інвалідністю та багатодітні отримають фінансування на базові потреби на тримісячний період.

Про те, де і для кого передбачені виплати, розповідають Новини.LIVE.

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Що варто знати про фіндопомогу від UNHCR

Як зазначається, восени грошова допомога від UNHCR Ukraine доступна у Львівській області. Зокрема, 30 листопада за виплатами можуть звернутися родини, яких війна змусила залишити власний дім для порятунку життя, у місті Дрогобич.

Запрошують до реєстрації домогосподарства, якщо:

Є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) і переїхали через загрози за попередні 45 днів; Є статус переселенця, а переміщення сталося через війну від 46 днів до шести місяців; Є статус біженця чи ВПО, які прибули додому після переїзду в інші області чи за кордон, а сталося це протягом 12 місяців і, водночас, не раніше трьох місяців.

Нюанси надання грошової допомоги

Як повідомляють в організації, ключовими критеріями відбору для другої та третьої групи є дотримання таких вимог:

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Дохід в родині не вищий за 8 300 грн на кожну особу на місяць;

Будинок розташований близько до лінії фронту;

Несприятливі умови проживання;

Родина має вразливість (у складі є люди похилого віку, особи з групою інвалідності, є багатодітною, малозабезпеченою, у складі є безробітні тощо).

Громадянам дозволяється звертатися за консультацією з приводу реєстрації, навіть якщо до цього отримували виплати від інших міжнародних організацій, проте минуло більш ніж три місяці.

За умовами, нададуть один із двох видів допомоги: або 10 800 грн (по 3 600 грн за місяць), або 12 300 грн (по 4 100 грн) для кожного в родині на три місяці.

Куди звертатися для реєстрації та які необхідні документи

Родини, які підпадають під вимоги, можуть записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги за допомогою онлайн-форми.

Після цього організатори запросять прибути з 11:00 - 14:00 у понеділок, 30 листопада 2026 року, для попередньої реєстрації за адресою: м. Дрогобич, пл. Ринок, 1 (УСЗН).

З собою необхідно мати такі документи:

Паспорт громадянина;

Ідентифікаційний код;

Довідку переселенця/інше підтвердження факту переміщення;

Свідоцтво про народження дітей (за наявності);

Банківську картку;

Документи, що підтвердять інвалідність або опіку.

"Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що БФ "Dorcas Ukraine" оголосив реєстрацію на виплати на фінансування купівлі твердого палива на зиму. Допомогу можуть отримати жителі Запорізької області. Організація планує надавати кожному по 19 400 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Вінницькій області громадянам доступна можливість реєстрації в е-чергу на отримання фіндопомоги від УВКБ ООН. Заявки подавати можуть жителі Липовець, Могилів-Подільський та Козятин. За умовами, громадяни зможуть отримати від 10 800 до 12 300 грн.