Головна Фінанси Грошова допомога UNHCR: хто з українців отримає 12 000 грн

Грошова допомога UNHCR: хто з українців отримає 12 000 грн

Дата публікації: 10 квітня 2026 11:04
Виплати від UNHCR: де приймають заявки на виплату 12 000 грн
Жінка тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

14 квітня 2026 року UNHCR Ukraine, що є представництвом Aгенції ООН у справах біженців, надасть фінансову допомогу ще в одній прифронтовій громаді за оновленими правилами. Виплати будуть доступні для соціально вразливих категорій громадян

Про це йдеться у повідомленні UNHCR у Telegram, передають Новини.LIVE.

Умови надання фінансової допомоги від UNHCR

UNHCR Ukraine продовжує працювати у Сумській області навесні поточного року. Зокрема, наступного тижня звернутися за виплатами зможуть жителі Тростянецької громади, що потерпає від російських обстрілів.

В організації нагадали, що правила надання допомоги змінилися, тепер передбачена не стандартна сума для всіх, а індивідуальна залежно від ситуації.

Зокрема, звернутися за виплатами можуть такі вразливі категорії громадян: 

  1. Домогосподарства, чиї оселі пошкоджені/зруйновані через атаки РФ;
  2. Родини, які втратили рідних через ворожі удари;
  3. Особи, які потребують лікування через атаки;
  4. Родини, які залишили небезпечні чи окуповані території;
  5. Переселенці, що переїхали за останні шість місяців;
  6. Біженці, які прибули з-за кордону протягом року;
  7. ВПО, які за рік повернулись на колишню на адресу, проживали там від трьох місяців.

Сума фіндопомоги та як оформити

Залежно від ситуації UNHCR Ukraine надаватиме таку фінансову підтримку:

  • переселенцям, які переїхали менш ніж 45 днів тому, у сумі 12 300 грн на особу;
  • ВПО, які залишили місця проживання через загрозу життя від 46 днів до шести місяців тому, у сумі 12 300 грн;
  • біженцям, які повернулися не раніше ніж три місяці тому й не пізніше ніж один рік тому, у 10 800 грн;
  • родинам, які постраждали від обстрілів за останні 45 днів, у сумі 12 300 грн.

Для попередньої реєстрації необхідно зателефонувати до організації за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00. Після цього представники організації запросять у пункт видачі допомоги.

"До уваги мешканців Тростянецької громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Тростянець на 14 квітня 2026 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 15 квітня в одному з регіонів ВПО та вразливі групи жителів можуть отримати на розвиток підприємництва 32 400 грн. Зокрема, кошти дозволено використовувати на потреби бізнесу та навчання. 

Ще Новини.LIVE писали, що представники мікро-, малого та середнього бізнесу у Харківській області можуть отримати допомогу від DRC. Йдеться про надання грантів від 43 000 грн на бізнес

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
