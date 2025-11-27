Денежная помощь 10 800 грн от ООН — кто может получить и как подать заявку

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны многие международные организации оказывают поддержку Украине в виде финансовых выплат, продовольственной, психологической и других видов помощи. В частности, УВКБ ООН оказывает денежную помощь наиболее уязвимым семьям, которые оказались в непростых обстоятельствах.

О том, как получить денежную помощь от УВКБ ООН, рассказали специалисты БФ "Право на защиту".

Реклама

Читайте также:

Какая сумма помощи от ООН в 2025 году

Размер выплаты базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3 600 грн на человека и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Кто может претендовать на выплату от ООН

Подавать заявки могут три категории граждан:

Внутренне перемещенные лица, которые изменили место жительства в пределах Украины в течение последних шести месяцев, еще не были участниками программы денежной поддержки УВКБ ООН и не получали выплат от других гуманитарных организаций в течение трех последних месяцев. Люди, которые из-за войны были вынуждены выехать за границу, но вернулись в Украину после 24 февраля 2022 года. Главное условие — они ранее не получали финансовой поддержки от УВКБ ООН в статусе вернувшихся и не получали помощи от других организаций в течение трех предыдущих месяцев. Люди, которые в результате боевых действий были вынуждены переехать в пределах страны, а впоследствии от 24 февраля 2022 года вернулись к своему постоянному месту жительства. Они также должны соответствовать требованиям об отсутствии предыдущих выплат от УВКБ ООН и других организаций за последние три месяца.

При этом лицо, подающее заявку, должно соответствовать одному из критериев уязвимости. Поэтому это может быть семья, которая имеет доход меньше 6 318 грн на человека, и:

которая имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).

Лица, которые получали денежную помощь от других международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, также могут подать заявку, если имеют уязвимость.

Как подать заявку на денежную помощь от ООН

Для этого нужно обратиться в пункт сбора данных, которые работают в Киеве, Чернигове, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Харькове, Днепре, Кривом Роге и Запорожье. К заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельства о рождении детей (при наличии);

международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.);

личный номер телефона.

При подаче заявления должны присутствовать все члены семьи. Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья).

Ранее мы рассказывали, что Укрпошта начала выплату средств в рамках правительственной программы финансовой помощи "Зимняя поддержка". С сегодняшнего дня помощь можно получить в отделениях почты в городах.

Также узнавайте, кто может получить 20 000 грн на оплату коммуналки.