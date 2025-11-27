Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь украинцам от ООН — как получить 10 800 грн

Денежная помощь украинцам от ООН — как получить 10 800 грн

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 13:00
Денежная помощь 10 800 грн от ООН — кто может получить и как подать заявку
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны многие международные организации оказывают поддержку Украине в виде финансовых выплат, продовольственной, психологической и других видов помощи. В частности, УВКБ ООН оказывает денежную помощь наиболее уязвимым семьям, которые оказались в непростых обстоятельствах.

О том, как получить денежную помощь от УВКБ ООН, рассказали специалисты БФ "Право на защиту".

Реклама
Читайте также:

Какая сумма помощи от ООН в 2025 году

Размер выплаты базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3 600 грн на человека и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Кто может претендовать на выплату от ООН

Подавать заявки могут три категории граждан:

  1. Внутренне перемещенные лица, которые изменили место жительства в пределах Украины в течение последних шести месяцев, еще не были участниками программы денежной поддержки УВКБ ООН и не получали выплат от других гуманитарных организаций в течение трех последних месяцев.
  2. Люди, которые из-за войны были вынуждены выехать за границу, но вернулись в Украину после 24 февраля 2022 года. Главное условие — они ранее не получали финансовой поддержки от УВКБ ООН в статусе вернувшихся и не получали помощи от других организаций в течение трех предыдущих месяцев.
  3. Люди, которые в результате боевых действий были вынуждены переехать в пределах страны, а впоследствии от 24 февраля 2022 года вернулись к своему постоянному месту жительства. Они также должны соответствовать требованиям об отсутствии предыдущих выплат от УВКБ ООН и других организаций за последние три месяца.

При этом лицо, подающее заявку, должно соответствовать одному из критериев уязвимости. Поэтому это может быть семья, которая имеет доход меньше 6 318 грн на человека, и:

  • которая имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);
  • которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).

Лица, которые получали денежную помощь от других международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, также могут подать заявку, если имеют уязвимость.

Как подать заявку на денежную помощь от ООН

Для этого нужно обратиться в пункт сбора данных, которые работают в Киеве, Чернигове, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Харькове, Днепре, Кривом Роге и Запорожье. К заявлению прилагаются:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер;
  • свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;
  • любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.);
  • личный номер телефона.

При подаче заявления должны присутствовать все члены семьи. Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья).

Ранее мы рассказывали, что Укрпошта начала выплату средств в рамках правительственной программы финансовой помощи "Зимняя поддержка". С сегодняшнего дня помощь можно получить в отделениях почты в городах.

Также узнавайте, кто может получить 20 000 грн на оплату коммуналки.

выплаты ООН финансовая помощь денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации