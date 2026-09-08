Виплати для пенсіонерів від UNHCR Ukraine: де і кому гарантують допомогу від 3 600 грн

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року представництво UN Refugee Agency в Україні відкрило можливість реєстрації на програму з надання грошової допомоги у ще одному місті, що потерпає від війни. У її рамках найбільш вразливі категорії громадян, зокрема пенсіонери та особи з інвалідністю, зможуть оформити виплати у розмірі від 10 800 (по 3 600 грн протягом трьох місяців).

Про це повідомляє пресцентр організації, інформують Новини.LIVE.

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Де і кому гарантують виплати від UNHCR Ukraine

Міжнародна агенція восени проводить збір даних для надання допомоги, у тому числі грошової, населенню у Донецькій області, що постраждало через воєнні дії з метою допомоги у задоволенні своїх нагальних потреб, зокрема, на тимчасове житло, харчування та особисту гігієну.

Виплати передбачені для таких основних груп громадян:

Людей, які за останні 45 днів евакуювалися через загрозу життю та здоров’ю; Переселенців, які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні, мають підвищену вразливість; ВПО, які постраждали через обстріли та містяться в списках постраждалих, наданих місцевою владою; Біженців, які прибули на місця постійного проживання після вимушеного виїзду за межі країни через події після 24 лютого 2022 року, а повернення повернення припало на період не раніше ніж три місяці тому й не пізніше року.

Переселенці, які залишили свої оселі через загрозу життю, обстріли або обов’язкову евакуацію від 46 днів до шести місяців тому та особи, які повернулися, підпадають під додаткове опитування для оцінювання пріоритетності.

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Важливі такі вимоги:

Дохід на одного члена домогосподарства на місяць не повинен бути більшим за 8 300 грн;

Враховуватимуть близькість до лінії фронту, умови проживання, склад родини, та наявність вразливості (особи з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні родини, тощо).

Як ВПО та біженцям зареєструватися у програмі допомоги

Для того, щоб записатися в чергу на виплати у Донецькій області від UNHCR Ukraine, необхідно заповнити спеціальну форму попередньої реєстрації.

З тими, хто відповідає описаним вище умовам, представники організації додатково вийдуть на зв'язок для запрошення на індивідуальний прийом.

"Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації. Як тільки ми набираємо необхідну кількість людей — гугл форма закриється. Як тільки ми опрацюємо записаних (хто відповідає умовам) — ми знов відкриємо форму, про що напишемо додатково", — пояснили в агенції.

Згідно з умовами програми, кожному члену родини залежно від ситуації вилатять по 10 800 грн (3 600 грн на три місяці) або 12 300 грн (4 100 грн).

Громадяни повинні завчасно зібрати пакет документів (для кожного в родині):

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківського рахунку;

документ з підтвердженням категорії вразливості;

номер телефону.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що восени 2026 року у Тернополі представництво "Карітас України" у рамках проєкту щодо підтримки внутрішніх переселенців надасть кошти на оренду житла на піврічний період. Звернутися за виплатами можуть родини, у яких є соціально економічні вразливості.

Також Новини.LIVE писали, що майже 400 тисяч домогосподарств з прифронтових громад зможуть оформити разові виплати у сумі 19 400 грн на зимовий сезон. Допомога передбачена для вразливих осіб, а заявки на випати прийматимуть до 30 жовтня 2026 року. Для втілення програми уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних організацій.