Виплати від WFP: де українцям гарантують грошову допомогу до 5 000 доларів

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року жителі однієї з областей, які займаються сільським господарством під час війни, можуть взяти участь у проєкті підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН (United Nations World Food Programme, WFP). У її рамках на різні види діяльності можна буде отримати грошову допомогу у розмірі до 5 000 доларів.

Про те, за яких умов виплатять кошти, розповідає видання Новини.LIVE.

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Умови програми допомоги від WFP

Йдеться про реалізацію ініціативи благодійної організації "Щедрик" та WFP у низці громад Миколаївської області.

Програма актуальна для тих, хто веде діяльність у сфері рослинництва, тваринництва чи переробки для подальшого збуту продукції. Вона охоплює:

фізичних осіб;

фізичних осіб-підприємців;

фермерські господарства;

інші мікро- і малі агропідприємства.

Кошти нададуть тим, хто займається такими видами діяльності:

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тваринництвом;

бджільництвом;

польовими культурами (до 20 га);

плодово-ягідним виробництвом;

розсадництвом;

рибництвом;

переробкою с/г продукції;

рослинництвом та вирощуванням в теплицях.

Які громади беруть участь та суми грантів

Згідно з умовами, визначальним є місце фактичного провадження господарської діяльності. Програма United Nations World Food Programme з підтримки тих, хто займається сільським господарством, поширюється на такі громади Миколаївської області:

Березнегуватську;

Широківську;

Снігурівську;

Шевченківську;

Заводську (Первомайську).

У рамках програми передбачені кілька видів фінансової підтримки. Розмір становить орієнтовно 1 500, 3 000 або 5 000 доларів (гривневий еквівалент).

Рівень підтримки визначатиме спільна комісія ВПП ООН та "Щедрика" після розгляду заявки та особистої співбесіди на місці здійснення діяльності. Усі подані заявки перевірятимуть, зокрема, на предмет отримання аналогічних виплат від інших організацій. Саме цей факт може вплинути на право на допомогу та кінцеву суму підтримки.

Для того, щоб взяти участь у проєкті, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму. Заявки прийматимуть протягом двох тижнів з дати оголошення. Для подання необхідні:

досвід продажу власної продукції;

інформація про обсяги виробництва;

доходи та витрати;

план використання коштів.

"Анкету варто заповнювати уважно та розгорнуто. Повнота опису ваших потреб будуть враховуватися під час оцінювання та впливають на подальшу участь у програмі", — пояснюють організатори.

Участь у проєкті безкоштовна на всіх етапах, а кількість претендентів на виплати буде обмежена. Відбір буде здійснюватися на конкурсній основі.

Подробиці щодо дії програми підтримки можна уточнити щодня з 09:00 до 18:00 на гарячій лінії БО "Щедрик": 0 800 337 845.

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