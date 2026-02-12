Відео
Головна Фінанси Грошова допомога від УВКБ — умови та список документів

Грошова допомога від УВКБ — умови та список документів

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 13:00
Виплати УВКБ у лютому — де доступна реєстрація у програмі підтримки
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) поновило реєстрацію громадян на отримання грошової допомоги у місті Дніпро. В організації оприлюднили умови надання допомоги та список документів.

Про це повідомили у пресслужбі УВКБ ООН, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Умови для реєстрації у програмі допомоги від УВКБ ООН

Як зазначили в організації, УВКБ ООН надасть кошти тільки двом основним групам громадян: внутрішнім переселенцям з переміщенням не більш ніж пів року та біженцям, які повернулися в Україну. Претенденти отримають право на допомогу, якщо не мали подібних виплат від організацій за попередні три місяці.

Під час відбору для участі у програмі будуть використовувати критерії вразливості. Такий підхід дозволить виявити та надати фінансову підтримку тим, хто її потребує найбільше.

Йдеться про наявність таких вразливостей:

  1. Якщо родина неповна з малолітніми дітьми чи громадянами старшого віку від 55 років (є лише батьки чи матір);
  2. Якщо домогосподарства очолюють особи, яким більш ніж 55 років;
  3. Якщо родина, що складається з громадян старшого віку (55 років і вище), та неповнолітніх дітей;
  4. Якщо сім'я має осіб з інвалідністю чи серйозними хворобами.

Згідно з правилами, розмір доходу на одну особу в родині має бути в межах 6,3 тис. грн. 

Допомогу будуть надавати на три місяці: одна людина отримає 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на особу/на місяць). Усю суму мають надіслати банківським переказом чи переказом Western Union.

Як і де можна буде подати заявку на допомогу

За даними організаторів, звертатися для проведення консультацій з приводу реєстрації на грошову допомогу від УВКБ ООН можна за такою адресою у м. Дніпро: вул. Юліуша Словацького, 14. Графік роботи консультацій з 09:30 до 16:00. Будуть формувати чергу на найближчий місяць.

Запис на реєстрацію відбуватиметься в порядку живої черги. На консультацію має прийти одна людина з родини з документами на всіх. 

Під час консультації та запису обов'язково необхідно:

  • надати ідентифікаційний код та паспорт (для всіх людей, кого потрібно записати);
  • мати документ ВПО (бути переміщеним за останні шість місяців на момент реєстрації).

Яка ще програма допомоги доступна в області

Також цієї зими жителі Дніпропетровської області зможуть оформити допомогу від благодійного фонду "Право на захист". В рамках проєкту "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)" кошти нададуть вразливим групам українців. Його реалізують за фінансової підтримки США.

Якщо громадяни належать до вразливих категорій, то можуть зареєструватися у програмі на сторінці фонду.

Аналогічні проєкти діють також у Запорізькій, Одеській та Харківській областях.

Раніше ми писали, що українці зможуть знову подати заявки за програмою Норвезької ради у справах біженців для оформлення грошової допомоги. Реєстрацію відкриють 16 лютого 2026 року. 

Ще повідомлялося, що UNHCR приймає заявки на участь у програмі допомоги від мешканців Сумщини. Виплати у розмірі 10,8 тис. грн доступні жителям одного з міст.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
