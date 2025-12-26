Виплати від УВКБ ООН — хто і де зможе отримати 10,8 тис. грн у січні 2026 року

Громадяни похилого віку. Фото: Freepik

З 5 січня 2026 року жителі низки регіонів зможуть знову подавати заявки на отримання фінансової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Зокрема, зареєструватися на виплати зможуть громадяни у Сумській області, де найактивніше працювали благодійники минулого року.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру УВКБ ООН у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе отримати допомогу від УВКБ ООН у 2026 році

За інформацією пресслужби організації, з 5 січня програма фінпідтримки населення від УВКБ ООН знову запрацює в низці областей, зокрема, Сумській, що межує з країною-агресоркою. Вона надалі буде орієнтована на найбільш вразливі категорії громадян двох основних груп:

Внутрішніх переселенців, які мають відповідний статус та документ з підтвердженням переміщення (не перевищує пів року). Ключовою умовою є те, що заявники не повинні отримувати допомогу від інших благодійників протягом попередніх трьох місяців. Біженців, які повернулися з інших країн на колишню адресу проживання після виїзду через бойові дії (щоб підтвердити відповідний статус потрібен буде документ із засвідченням факту виїзду). Претенденти не повинні отримувати допомогу від інших подібних організацій попередні за три місяці.

УВКБ ООН буде використовувати критерії вразливості для виявлення та надання фінпідтримки громадянам, які найбільше потребують допомоги, допомагаючи задовольнити базові потреби, такі як житло, продукти харчування, медикаменти, одяг та опалення.

"Це робиться для того, щоб ресурси дійшли до тих, хто їх найбільше потребує та до тих, хто має пріоритет у наданні допомоги, як, на приклад, особи, які потребують термінової підтримки після ракетних ударів або евакуації, а також особи, що повернулися, та особи, які є соціально-економічно вразливими або мають особливі потреби в захисті", — йдеться у повідомленні.

Заявники повинні мати одну з таких категорій вразливості:

сім'ї, де вихованням малолітніх дітей займається один із батьків, чи на утриманні є громадяни старшого віку від 55 років;

домогосподарства, які очолюють громадяни, яким більш ніж 55 років;

домогосподарства, де проживають самотні громадяни старшого віку, чи які виховують неповнолітніх дітей;

родини, де є громадяни з інвалідністю чи хронічними хворобами, що підтверджені медичними висновками.

За правилами, розмір доходу на одного члена домогосподарства має бути в рамках 5,4 тис. грн.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Громадяни, що відповідатимуть критеріям, отримають 3,6 тис. грн на особу/на місяць. Грошову допомогу надаватимуть терміном на три місяці, тобто одна людина зможе отримати 10,8 тис. грн на три місяці. Усю суму тримісячної допомоги УВКБ ООН надішле банківським переказом або через переказ Western Union, на рахунок голови домогосподарства.

З 5 січня організатори почнуть повідомляти у своїх телеграм-каналах, де працюватимуть мобільні групи для збору заявок, тому варто стежити за оголошеннями у своїх регіонах.

Оголошення. Джерело: УВКБ ООН

Раніше ми писали, що українці вкінці року отримають допомогу на зиму від БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез". Гроші нададуть на тверде паливо.

Також ми розповідали, що в низці регіонів люди, які займаються бізнесом, зможуть отримати допомогу за програмою BLOOM. На власну справу можна буде оформити до 5 тис. доларів.