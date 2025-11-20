Виплати протягом кварталу — кому і де доступна допомога від УВКБ ООН

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Частина українців може оформити кошти від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Зокрема, заявки на виплати благодійному фонду "Право на захист", що є партнером організації, зможуть подати жителі Києва та області.

Про це інформують організатори надання допомоги від УВКБ ООН у Telegram.

Хто зможе подати заявку на допомогу

Йдеться про реєстрацію на щомісячні виплати у 3,6 тис. грн, які надаватимуть тривалістю в один квартал.

Звертатися за виплатами матимуть право родини, які є:

Внутрішньо-переміщеними особами (ВПО), які переїхали за останні шість місяців через бойові дії, й не мали фіндопомоги від УВКБ ООН та організацій раніше протягом трьох місяців; Людьми, які прибули на своє постійне місце проживання (як у межах України, так і з-за кордону) після виїзду через агресію РФ, не отримували виплати від УВКБ ООН та інших організацій за останні три місяці.

Родини повинні підпадати під такі критерії вразливості:

мають лише одного з батьків з дітьми до 18 років/з особами похилого віку (від 55 років);

їх очолюють самотні особи похилого віку (від 55 років)/особи похилого віку з дітьми до 18 років;

є одна/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, інші потреби).

Як подати запит на виплати на Київщині

Для того, щоб зареєструватися на отримання фіндопомоги, потрібно здійснити запис в електронній черзі. Як правило, форма стає доступна за попереднім оголошенням у день відкриття, після опрацьовання списків.

У зв'язку з цим, жителі Києва та області можуть підписатися на оновлення УВКБ ООН у Telegram, щоб не пропустити можливість подати заявку.

"Збір даних лише за попереднім записом в електронній черзі. Форма відкривається за попереднім оголошенням у день відкриття, щойно буде опрацьовано попередній запис. Живої черги немає!" — йдеться у повідомленні

Треба підготувати також такі документи:

паспорт та податковий номер;

довідку ВПО (за наявності);

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

реквізити рахунку банку;

документи з підтвердженням належності до категорії вразливості (довідки/витяги);

номер телефону.

