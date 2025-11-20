Відео
Головна Фінанси Грошова допомога від УВКБ ООН — хто може оформити 3,6 тис. грн

Грошова допомога від УВКБ ООН — хто може оформити 3,6 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:32
Виплати протягом кварталу — кому і де доступна допомога від УВКБ ООН
Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Частина українців може оформити кошти від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Зокрема, заявки на виплати благодійному фонду "Право на захист", що є партнером організації, зможуть подати жителі Києва та області. 

Про це інформують організатори надання допомоги від УВКБ ООН у Telegram.

Хто зможе подати заявку на допомогу

Йдеться про реєстрацію на щомісячні виплати у 3,6 тис. грн, які надаватимуть тривалістю в один квартал.

Звертатися за виплатами матимуть право родини, які є:

  1. Внутрішньо-переміщеними особами (ВПО), які переїхали за останні шість місяців через бойові дії, й не мали фіндопомоги від УВКБ ООН та організацій раніше протягом трьох місяців;
  2. Людьми, які прибули на своє постійне місце проживання (як у межах України, так і з-за кордону) після виїзду через агресію РФ, не отримували виплати від УВКБ ООН та інших організацій за останні три місяці.

Родини повинні підпадати під такі критерії вразливості:

  • мають лише одного з батьків з дітьми до 18 років/з особами похилого віку (від 55 років);
  • їх очолюють самотні особи похилого віку (від 55 років)/особи похилого віку з дітьми до 18 років;
  • є одна/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, інші потреби).

Як подати запит на виплати на Київщині

Для того, щоб зареєструватися на отримання фіндопомоги, потрібно здійснити запис в електронній черзі. Як правило, форма стає доступна за попереднім оголошенням у день відкриття, після опрацьовання списків.

У зв'язку з цим, жителі Києва та області можуть підписатися на оновлення УВКБ ООН у Telegram, щоб не пропустити можливість подати заявку. 

"Збір даних лише за попереднім записом в електронній черзі. Форма відкривається за попереднім оголошенням у день відкриття, щойно буде опрацьовано попередній запис. Живої черги немає!" — йдеться у повідомленні

Треба підготувати також такі документи:

  • паспорт та податковий номер;                         
  • довідку ВПО (за наявності);
  • свідоцтва про народження дітей (за наявності);
  • реквізити рахунку банку;                                        
  • документи з підтвердженням належності до категорії вразливості (довідки/витяги);
  • номер телефону.

Раніше ми писали, що БФ "Карітас Україна" надасть українцям допомогу на зиму. Проєкт дасть змогу отримати тверде паливо або гроші на оплату комуналки

Також повідомлялося, що вразливим категоріям громадян нададуть грошову допомогу на зимовий сезон 2025/26 року. Відомо, кому саме нарахують 6,5 тис. грн.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
