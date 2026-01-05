Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від УВКБ ООН — де поновили збір даних

Грошова допомога від УВКБ ООН — де поновили збір даних

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 13:00
Виплати для українців від УВКБ ООН — де ще можна подати заявки на допомогу
Люди з документами. Фото: Freepik

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) поновило роботу пунктів збору даних з питань грошової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн. Зокрема, заявки зможуть подати громадяни у Полтавській області.

Про це інформує пресцентр УВКБ ООН у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Умови програми фіндопомоги УВКБ ООН 

Реалізовує програму допомоги УВКБ ООН спільно з благодійним фондом "Право на захист" у Полтавській області. Пункт збору даних знову запрацює у містах Полтава та Кременчук.

"Оновлення: поновлюється робота пунктів збору даних з питань грошової допомоги від УВКБ ООН в Полтавській області. Прийом відбуватиметься за попереднім записом", — йдеться у повідомленні.

Допомога передбачена для внутрішніх переселенців та біженців, якщо не отримували подібних виплат за останні три місяці, а дохід не перевищує 6318 грн на особу. Також потрібно мати одну з вразливостей: 

  1. Неповні родини, де є неповнолітні діти чи громадяни старшого віку (за 55 років);
  2. Домогосподарства, які очолюють громадяни старшого віку, яким більш ніж 55-т;
  3. Сім'ї, які складаються з самотніх осіб старшого віку, чи які виховують неповнолітніх дітей;
  4. Родини, де є громадяни з групою інвалідності/хронічними хворобами.

Розмір грошової допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, і становить 3,6 тис. грн на одну особу та покриватиме тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини дорівнюватиме 10,8 тис. грн.

Як зареєструватися у програмі допомоги

У пресслужбі зауважують, що пункт збору даних в місті Полтава працюватиме виключно за електронним записом. Для цього необхідно буде заповнити спеціальну форму

Для запису у місті Кременчук також необхідно буде заповнити окрему анкету

Збір даних будуть проводити по кілька номерів в прийомні дні. Інформацію про них, а також з якого по який номер відбудеться прийом заявників, будуть публікувати у пабліку УВКБ ООН.

Щодо деталей можна звертатися за адресою офісів:

  • м. Полтава — вул. Володимира Козака, 14;
  • м. Кременчук — вул. Івана Мазепи, 58;
  • за номером гарячої лінії УВКБ ООН — 0800 307 711.

Раніше розповідали, що UNHCR Ukraine у Сумській області приймає заявки на надання допомоги. Звернутися за грошима зможуть вразливі категорії громадян

Також ми писали, що в Україні ПФУ по кілька місяців затримує нарахування виплат для дітей та малозабезпечених. У фонді дали пояснення. 

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації