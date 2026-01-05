Виплати для українців від УВКБ ООН — де ще можна подати заявки на допомогу

Люди з документами. Фото: Freepik

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) поновило роботу пунктів збору даних з питань грошової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн. Зокрема, заявки зможуть подати громадяни у Полтавській області.

Про це інформує пресцентр УВКБ ООН у Telegram.

Умови програми фіндопомоги УВКБ ООН

Реалізовує програму допомоги УВКБ ООН спільно з благодійним фондом "Право на захист" у Полтавській області. Пункт збору даних знову запрацює у містах Полтава та Кременчук.

"Оновлення: поновлюється робота пунктів збору даних з питань грошової допомоги від УВКБ ООН в Полтавській області. Прийом відбуватиметься за попереднім записом", — йдеться у повідомленні.

Допомога передбачена для внутрішніх переселенців та біженців, якщо не отримували подібних виплат за останні три місяці, а дохід не перевищує 6318 грн на особу. Також потрібно мати одну з вразливостей:

Неповні родини, де є неповнолітні діти чи громадяни старшого віку (за 55 років); Домогосподарства, які очолюють громадяни старшого віку, яким більш ніж 55-т; Сім'ї, які складаються з самотніх осіб старшого віку, чи які виховують неповнолітніх дітей; Родини, де є громадяни з групою інвалідності/хронічними хворобами.

Розмір грошової допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, і становить 3,6 тис. грн на одну особу та покриватиме тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини дорівнюватиме 10,8 тис. грн.

Як зареєструватися у програмі допомоги

У пресслужбі зауважують, що пункт збору даних в місті Полтава працюватиме виключно за електронним записом. Для цього необхідно буде заповнити спеціальну форму.

Для запису у місті Кременчук також необхідно буде заповнити окрему анкету.

Збір даних будуть проводити по кілька номерів в прийомні дні. Інформацію про них, а також з якого по який номер відбудеться прийом заявників, будуть публікувати у пабліку УВКБ ООН.

Щодо деталей можна звертатися за адресою офісів:

м. Полтава — вул. Володимира Козака, 14;

м. Кременчук — вул. Івана Мазепи, 58;

за номером гарячої лінії УВКБ ООН — 0800 307 711.

