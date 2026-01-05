Виплати для українців від УВКБ ООН — де ще можна подати заявки на допомогу

Грошова допомога від УВКБ ООН — де поновили збір даних
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) поновило роботу пунктів збору даних з питань грошової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн. Зокрема, заявки зможуть подати громадяни у Полтавській області.
Про це інформує пресцентр УВКБ ООН у Telegram.
Умови програми фіндопомоги УВКБ ООН
Реалізовує програму допомоги УВКБ ООН спільно з благодійним фондом "Право на захист" у Полтавській області. Пункт збору даних знову запрацює у містах Полтава та Кременчук.
"Оновлення: поновлюється робота пунктів збору даних з питань грошової допомоги від УВКБ ООН в Полтавській області. Прийом відбуватиметься за попереднім записом", — йдеться у повідомленні.
Допомога передбачена для внутрішніх переселенців та біженців, якщо не отримували подібних виплат за останні три місяці, а дохід не перевищує 6318 грн на особу. Також потрібно мати одну з вразливостей:
- Неповні родини, де є неповнолітні діти чи громадяни старшого віку (за 55 років);
- Домогосподарства, які очолюють громадяни старшого віку, яким більш ніж 55-т;
- Сім'ї, які складаються з самотніх осіб старшого віку, чи які виховують неповнолітніх дітей;
- Родини, де є громадяни з групою інвалідності/хронічними хворобами.
Розмір грошової допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, і становить 3,6 тис. грн на одну особу та покриватиме тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини дорівнюватиме 10,8 тис. грн.
Як зареєструватися у програмі допомоги
У пресслужбі зауважують, що пункт збору даних в місті Полтава працюватиме виключно за електронним записом. Для цього необхідно буде заповнити спеціальну форму.
Для запису у місті Кременчук також необхідно буде заповнити окрему анкету.
Збір даних будуть проводити по кілька номерів в прийомні дні. Інформацію про них, а також з якого по який номер відбудеться прийом заявників, будуть публікувати у пабліку УВКБ ООН.
Щодо деталей можна звертатися за адресою офісів:
- м. Полтава — вул. Володимира Козака, 14;
- м. Кременчук — вул. Івана Мазепи, 58;
- за номером гарячої лінії УВКБ ООН — 0800 307 711.
Раніше розповідали, що UNHCR Ukraine у Сумській області приймає заявки на надання допомоги. Звернутися за грошима зможуть вразливі категорії громадян.
Також ми писали, що в Україні ПФУ по кілька місяців затримує нарахування виплат для дітей та малозабезпечених. У фонді дали пояснення.
Читайте Новини.LIVE!