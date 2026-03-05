Виплати від УВКБ ООН — де приймають заявки від переселенців 5 березня

Чоловік та жінка похилого віку та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У четвер, 5 березня, жителям однієї з українських прифронтових громад можна буде оформити від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виплати на тримісячний період. В організації відкрили реєстрацію для вразливих груп громадян на надання фінпідтримки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УВКБ ООН, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати грошову допомогу

Оформити фінансову підтримку від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців можуть жителі Хмелівської громади Сумської області. А саме наступні категорії населення:

громадяни зі статусом ВПО, які перемістилися упродовж останніх шести місяців;

українці, які повернулись на батьківщину, після того, як були вимушені залишити власні домівки та переміститися за кордон.

Також вони мають відповідати таким критеріям вразливості:

родина тільки з одним із батьків, які мають одну дитину та більше дітей віком до 18 років або мешкають разом з людьми віком від 55 років;

сімʼю очолює самотня/кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми (до 18 років);

родина, що має у складі одну/кілька членів з особливими потребами: важкі хвороби, інвалідність.

Громадяни, які отримували фінансову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з того моменту минуло понад три місяці) і після вимушеного виїзду через воєнні дії повернулися на своє постійне місце проживання в межах України чи з-за кордону, можуть також подавати заявки за наявності вразливості.

Заявники, які мають критерій вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менший за 6,3 тис. грн на одного члена родини.

Підтримка розрахована на осіб, які не отримували допомогу від УВКБ ООН або інших благодійних фондів з урахуванням критеріїв вразливості.

Сума допомоги та як оформити виплати на Сумщині

За інформацією представників УВКБ ООН, громадянам нададуть по 3,6 тис. грн (на кожного в домогосподарстві) терміном три місяці. Тобто одна людина отримає 10,8 тис. грн. Гроші перерахують на банківський рахунок.

Зареєструватися на виплати 5 березня жителі Хмелівської громади можуть за номером телефону (9:00-16:00): 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Хмелівської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у с.Сміле та с.Хмелів на 05 березня 2026 (четвер), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Яка ще доступна підтримка навесні

Також у цій області приймає заявки на фінансову допомогу французька гуманітарна організація "Acted".

Взяти участь у програми можуть жителі, які належать до однієї або кількох груп категорій, зокрема, багатодітні сім'ї з неповнолітніми дітьми, домогосподарства з дітьми до двох років, особи похилого віку.

Кожен в родині отримає допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на місяць. Виплату здійснюватимуть одноразово за три місяці.

Раніше ми писали, що українці можуть взяти участь у програмі від БО "Caritas-Spes Ukraine" з підтримки сільського господарства. В її рамках можна отримати гранти від 33 тис. грн.

Ще повідомляли, що в одній з українських тергромад для переселенців доступна фінансова допомога. Вразливі категорії громадян можуть отримати виплати від 5 тис. грн.