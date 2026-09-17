Виплати від UNHCR: де пенсіонерам та людям з інвалідністю надають до 12 300 грн у вересні

Люди похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року для жителів ще одного південного міста України відкрилась можливість отримати міжнародну грошову допомогу, розраховану на три місяці. Йдеться про надання фінаносової підтримки вразливим категоріям населення від UNHCR Ukraine — представництва глобальної міжурядової організації "Агенція ООН у справах біженців". Зокрема, за виплатами можуть звернутися люди похилого віку, громадяни з інвалідністю та безробітні старшого віку.

Про те, кому надали право оформити виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Які умови надання допомоги від UNHCR у вересні

Як зазначають в організації, у вересні реєстрація на програму від UNHCR Ukraine за оновленими критеріями надання грошової допомоги (у рамках оновленого плану гуманітарних потреб і реагування) можлива для жителів Миколаєва.

Відтепер особливу підтримку мають:

Люди, які за останні 45 днів евакуювалися у зв'язку з загрозою для життя та здоров’я; Особи, які постраждали через обстріли і є в списках постраждалих, поданих місцевою владою; Переселенці, які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні та мають підвищену вразливість; Біженці, які повернулися до адресу постійного проживання після вимушеного виїзду за кордон на тлі подій після 24 лютого 2022 року.

Зокрема, важлива соціально-економічна вимога, що є обов'язковою для всіх вищезазначених категорій:

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Розмір середньомісячного доходу домогосподарства на кожну людину має перебувати в межах 8 300 грн;

Наявна одна з категорій вразливості (пенсіонери, особи з інвалідністю, багатодітні родини, безробітні старшого віку, самотні матері з дітьми, тощо).

Які суми допомоги за міжнародною програмою

У рамках програми громадянам, які постраждали від воєнних дій, надається кілька видів грошової допомоги. Сума прив'язана до термінів переміщення (від 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — для біженців, які приїхали з-за кордону від трьох місяців до року тому;

12 300 грн — для ВПО, які виїхали з власної оселі за попередні 45 днів;

12 300 грн — для переселенців, які переїхали від 46 днів до пів року;

12 300 грн — для домогосподарств, які постраждали від атак за попередні 45 днів.

Які необхідні документи для реєстрації

Для оформлення необхідно записатися в електронну чергу у місті Миколаїв, заповнивши онлайн-форму.

"Заповнюйте, будь ласка, анкету 1 раз і очікуйте, коли з вами зв'яжуться і запросять до офісу. Представники організації зв’яжуться з вами лише у разі повної відповідності вашої родини встановленим критеріям програми. Якщо ви не маєте змогу приїхати найближчим часом — не заповнюйте анкету! Запис буде вестися на тиждень вперед!", — пояснюють організатори.

Необхідно підготувати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер рахунку у банку для виплат;

документ, що підтвердить вразливість;

контактний номер телефону.

Після заповнення анкети остаточне рішення про виплату ухвалять лише на основі особистої співбесіди з фахівцем фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у Миколаївському та Херсонському регіонах діє проєкт за фінпідтримки Норвезької народної допомоги. У його рамках громадянам надають допомогу на ведення господарської або підприємницької діяльності. Українці можуть оформити безповоротну допомогу, що дозволить підвищити енергетичну стійкість та водозабезпечення.

Ще Новини.LIVE писали про те, що жителі Одеської області можуть отримати грошову допомогу від Depaul. Ініціатива передбачає надання виплат для вразливих груп населення на запуск чи розвиток власної справи. Самозайнятим особам та малому бізнесу передбачаються гранти до 78 000 грн.