Гривневі купюри в руках жінки. Фото: Новини.LIVE

Представники благодійного фонду "Право на захист" відкрили реєстрацію у ще одному місті на оформлення щомісячної фінансової допомоги від The UN Refugee Agency (UNHCR Ukraine) у розмірі 3 600 або 4 100 грн протягом трьох місяців. Заявки приймають від вразливих категорій населення, зокрема людей з інвалідністю, громадян похилого віку та багатодітних родин.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Хто і де ще зможе отримати допомогу від UNHCR Ukraine

Як зазначають в організації, 12 листопада можливість оформити виплати з'явилася у мешканців Києва.

Розраховувати на фіндопомогу можуть такі групи населення:

Громадяни, які перемістилися упродовж 45 днів у зв'язку з війною з громад, що розташовані до 50-км від лінії бойових дій/кордону з Росією або окупованих пунктів; Внутрішні переселенці у тривалому переміщенні (до пів року), які належать до підвищеної категорії вразливості; Люди, які постраждали від обстрілів та включені до списків, що були створені місцевим самоврядуванням; Громадяни, які прибули додому після виїзду за межі країни після 24.02. 2022 року, якщо повернулися не раніше ніж три місяці тому та не пізніше одного року тому; Переселенці, які виїхали через атаки/примусову евакуацію від 46 днів до пів року тому та ті, хто повернувся з інших областей додому.

Останні категорії отримають виплати, якщо пройдуть додаткове опитування на оцінку пріоритетності. Йдеться про дотримання кількох умов, зокрема, щодо наявності вразливості:

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Родини, які очолюють люди похилого віку (понад 60 років);

Домогосподарства, які очолюють самотні одинокі повнолітні особи, мають неповнолітніх дітей;

Багатодітні родини, у яких є від трьох дітей;

Домогосподарства, де є діти до двох років;

Родини, де є вагітні жінки;

Домогосподарства з людьми з інвалідністю/тяжкими хворобами.

Також важливо, щоб сума доходу на одну особу не перевищувала 8 300 грн на місяць.

Розмір допомоги та як зареєструватися у програмі

У рамках програми родини отримають грошову допомогу у розмірі 3 600 або 4 100 грн (кожен на місяць залежно від обставин протягом трьох місяців).

12 листопада записатися на консультацію в пункт збору даних в м. Київ щодо можливості оформлення виплат можна буде через онлайн-форму, яку відкриють о 12:00.

У разі успішного заповнення форми потрібно очікувати на дзвінок від працівника БФ "Право на захист" для проходження попередньої перевірки на відповідність критеріям програми та призначення дати, часу та адреси особистого прийому.

"Просимо не заповнювати дані декілька разів. Повторні заявки не розглядаються та лише уповільнюють процес обробки анкет", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у листопаді у чотирьох областях діє програма допомоги для багатодітних родин, а також домогосподарств з особами з інвалідністю. Її втілює організація Caritas Spes Lviv Archdiocese. Передбачається надання грантів на розширення економічних можливостей. Виплати будуть доступні для багатодітних родин та домогосподарств з особами з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді родини отримають виплати від Карітас у розмірі 15 000 грн. Вони передбачені для внутрішніх переселенців у Дніпропетровській області. Фінансову допомогу нададуть на зиму на утеплення сільськогосподарських споруд до зимівлі.