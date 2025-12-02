Відео
Грошова допомога від УВКБ ООН — де ВПО доступні виплати у грудні

Грошова допомога від УВКБ ООН — де ВПО доступні виплати у грудні

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 08:00
Виплати від УВКБ ООН — хто і де зможе отримати фіндопомогу на шість місяців
Українські громадяни. Фото: Vladimir Prycek

Українці можуть оформити фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на пів року. Кошти передбачені для внутрішньо переміщених осіб з вразливих категорій.   

Про це повідомляють організатори у Telegram. 

Читайте також:

Хто зможе отримати фіндопомогу від УВКБ ООН

Йдеться про допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у покритті витрат за оренду житла для громадян, які вимушено залишили свої оселі через війну та нині проживають у Дніпропетровській області.

Програма розрахована на підтримку родин-ВПО, які отримали відповідний статус після 24 лютого 2022 року, та сприяння їхній інтеграції в громади. Гроші нададуть на шість місяців за умови, що у заявників є план щодо отримання доходів для спроможності платити за оренду після періоду підтримки (працевлаштування/відкриття власної справи).

Подати запит на компенсації можуть переселенці, які нині в таких життєвих обставинах:

  • проживають у місцях тимчасового проживання, що входять в офіційний перелік, згідно з постановою № 930;
  • мешкають у місцях тимчасового проживання, які для цього не призначені (дитсадки, школи, лікарні тощо), яким загрожує розформування;
  • мешкають у модульному містечку;
  • винаймають житло з незадовільними умовами;
  • проживають в орендованому житлі, однак загрожує виселення.

Як взяти участь у програмі грошової допомоги

Громадянам, які підпадають під вищеописані умови, з 3 листопада по 7 листопада у місті Дніпро, вул. Половицька, 9 (навпроти Театру опери і балету) поновлять консультації щодо реєстрації на грошову допомогу від УВКБ ООН. Також в м. Кривий Ріг, по вул. Володимира Бизова 5, відкриють запис на реєстрацію на фіндопомогу від УВКБ ООН.

"Консультація та запис на реєстрацію відбувається в порядку живої черги (запису по телефону немає!). Як буде набрано кількість людей, яку ми можемо опрацювати — черга буде закрита", — йдеться у повідомленні.

Після цього організатори проаналізують відповіді претендентів та за результатами співбесіди — можуть включити в програму як претендентів. 

Раніше ми писали, що громадянам доступна програма допомоги від Mercy Corps. В її рамках можна отримати на бізнес від 3 тис. доларів.

Ще ми розповідали, що можна оформити допомогу від БО "Карітас України". Зокрема, надають гроші на купівлю дров та на оплату комунальних послуг.

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
