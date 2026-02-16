Відео
Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 08:00
Виплати від УВКБ ООН — хто наділений правом отримати допомогу у 10,8 тис. грн
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

16 лютого 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надасть фінансову допомогу для жителів ще однієї з громад, яких торкнулась війна. Кошти зможуть отримати виключно вразливі верстви населення, зокрема, ті, кому понад 55 років.

Про це анонсувала пресслужба представництва, передає видання Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто наділений правом отримати допомогу від УВКБ ООН

Оформити виплати від УВКБ ООН можна буде жителям Липоводолинської громади Сумської області. За правилами, грошову допомогу отримають дві основні групи людей, життя яких змінилося через війну. Йдеться про переселенців, у яких є відповідний офіційний статус, отриманий протягом шести місяців, та біженців, які приїхали з-за кордону додому.

З-поміж інших умов права на допомогу:

  • відсутні подібні виплати від організацій за останні три місяці;
  • дохід не перевищує 6,3 тис. грн на кожну особу в родині. 

Крім того, громадяни мають належати хоча б  до однієї з таких категорій:

  1. Сім'ї, де є тільки мати/батько, які самі виховують дітей до 18 років/мають осіб на утриманні, віком понад 55 років;
  2. Громадяни, які самі ведуть господарство, а вік їх понад 55 років;
  3. Самотні люди (від 55 років), які виховують малолітніх дітей;
  4. Родини з особами з інвалідністю/різними хворобами.

Як зареєструватися у програмі допомоги

За даними організаторів, отримати фіндопомогу від УВКБ ООН жителі Липоводолинської громади зможуть у понеділок, 16 лютого, зателефонувавши за спеціальним номером, що працює за графіком пн-пт з 9:00 до 16:00: 063 182 68 38. 

"Понеділок 16 лютого 2026 року: с. Липова Долина (Липоводолинська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Полтавська, 17 (Приміщення ЦНАПу)", — повідомили у представництві.

Претендентам нададуть по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн/міс. на кожного в родині на три місяці). Кошти перерахують на банківські  рахунки.

Яка ще допомога доступна українцям взимку 

Також БФ "Право на захист" відкрив реєстрацію на фіндопомогу у кількох областях. Йдеться про суму у розмірі у 3,6 тис. грн на тримісячний період. 

До участі у програмі запрошуються українські родини, котрі потрапили у скрутне життєве становище.

Для попередньої реєстрації у проєкті "Консорціум Реагування" потрібно заповнити спеціальну форму на сайті організації.

Раніше ми писали про проєкт допомоги від БО "Caritas-Spes Ukraine", що передбачає підтримку сільського господарства. Кошти отримають вразливі домогосподарства. 

Також повідомлялося, що ERC буде приймати заявки від домогосподарств, що постраждали через війну. Громадяни зможуть отримати до 42 тис. грн.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
