Виплати від УВКБ у вересні: де доступні пенсіонерам та іншим вразливим категоріям

Купюри номіналом 1 000 грн у руці. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року доступна реєстрація на програму грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в одному з прифронтових регіонів. Виплати передбачені виключно для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були змушені залишити свої місця проживання менш ніж 45 днів тому через загрозу життю, обстріли або обов’язкову евакуацію від 46 днів до шести місяців.

Про те, кому доступна фіндопомога, розповідають Новини.LIVE.

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Де реєструють на грошову допомогу від УВКБ у вересні

За інформацією організаторів, право отримати фіндопомогу у рамках плану гуманітарних потреб та реагування від УВКБ ООН можуть жителі міст Дніпро та Кривий Ріг.

Запрошують такі категорії громадян з наступними термінами переміщення:

Домогосподарства, які евакуювалися у зв'язку з загрозою життю/здоров'ю за попередні 45 днів; Родини, які вимушено перебувають у переміщенні через війну (до шести місяців); Домогосподарства, які повернулися додому після вимушеного переїзду в інший регіон чи за кордон (не раніше трьох місяців та не пізніше року).

Згідно з умовами програми, громадяни можуть оформити два види фіндопомоги залежно від ситуації: 10 800 та 12 300 грн.

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Родини, які вимушено перебувають у тривалому переміщенні через війну, підпадають під додаткове опитування для оцінювання пріоритетності. Зокрема, вони повинні відповідати критеріям вразливості (люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, багатодітні родини). Також враховуватимуть близькість до фронту та умови проживання.

Окрім того, важливо, щоб кожен в родині щомісяця отримував не більш ніж 8 300 грн доходу.

Якщо громадяни отримували міжнародну грошову допомогу як евакуйовані особи від інших організацій, і з моменту отримання минуло три місяці, то можуть отримати фіндопомогу як внутрішньо переміщена особа, що перебуває у переміщенні від 46 днів до шести місяців.

Як оформити виплати та необхідні документи

Для отримання грошової допомоги українці мають залишити заявку через онлайн-форму відповідно до графіків:

щовівторка о 10:00 — для м. Дніпро;

щочетверга о 10:00 — для м. Кривий Ріг.

"З тими, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації. Як тільки ми набираємо необхідну кількість людей — гугл-форма закриється", — йдеться у повідомленні.

Консультації здійснюються за адресами (понеділок-п'ятниця, 10:00 —16:00):

м. Дніпро, вул. Юліуша Словацького, 14;

м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова, 5.

Заздалегідь потрібно підготувати такий пакет документів (тільки оригінали):

паспорт гомадянина;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО/інше підтвердження про факт переміщення;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

реквізити банківської карти (IBAN);

документи, що підтверджують інвалідність/опіку.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що мешканці Чернігівської області мають можливість оформити фінасову допомогу на зимовий період від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). У рамках програми домогосподарствам нададуть виплати у сумі 19 400 грн на подолання складних умов під час зими. Претендувати на кошти можуть вразливі категорії громадян.

Ще Новини.LIVE писали, що БО ADRA Ukraine здійснює оформлення фіндопомоги на холодний період 2026/27 років. Зокрема, така можливість доступна жителям у Дніпропетровській та Харківській областях. На виплати можна буде придбати паливо для майбутньої зими. Кошти доступні тільки вразливим групам населення.