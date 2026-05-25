Выплаты для уязвимых категорий украинцев от УВКБ: кто и где получит 12 300 грн

25 мая 2026 года граждане еще одного прифронтового города, регулярно подвергающегося обстрелам, смогут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплаты будут различаться в зависимости от ситуации, в которую попали заявители.

Кто может получить финансовую помощь от УВКБ в мае

Принять участие в программе помощи имеют право внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, проживающие в Конотопе Сумской области. По обновленным правилам программы, граждане получат разные суммы выплат: от 10 800 до 12 300 грн. Они будут зависеть от таких жизненных обстоятельств во время войны:

В случае перемещения из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации (за последние 45 дней); В случае переезда из-за войны (от 46 дней до шести месяцев); В случае возвращения в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев на родину после вынужденного перемещения по регионам или выезда за границу.

Организаторы также будут обращать внимание на следующие данные:

выплаты будут доступны только тем, чей ежемесячный доход не превышает 8 300 грн на каждого человека в семье за месяц;

на право на выплаты будут влиять: близость проживания от линии фронта, состав семьи, наличие уязвимостей, условия проживания;

граждане смогут обратиться за выплатами, если не получали помощь от других благотворителей за последние три месяца.

"Отбор не базируется только на месте проживания. Право на помощь определяется сочетанием факторов уязвимости и локации, при этом приоритет отдается домохозяйствам с самыми высокими потребностями", — говорится в пояснении.

Как зарегистрироваться на выплаты и список документов

Граждане могут подать заявки на предварительную регистрацию в г. Конотоп на 25 мая, позвонив в пункт сбора данных в Сумской области по телефону: 063 182 68 38.

Также необходимо подготовить следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

справку переселенца (другое подтверждение факта выезда);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

банковскую карточку (номер счета IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Важно присутствие всех членов семьи в пункте регистрации, кроме маломобильных лиц и детей до трех лет.

Регистрация на выплаты на Сумщине будет открываться и для других городов. За информацией стоит следить в Telegam-канале УВКБ.

