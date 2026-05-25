Главная Финансы Денежная помощь от УВКБ: кому выплатят 12 300 грн

Денежная помощь от УВКБ: кому выплатят 12 300 грн

Дата публикации 25 мая 2026 11:00
Выплаты для уязвимых категорий украинцев от УВКБ: кто и где получит 12 300 грн
Пожилые женщины, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

25 мая 2026 года граждане еще одного прифронтового города, регулярно подвергающегося обстрелам, смогут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплаты будут различаться в зависимости от ситуации, в которую попали заявители.

О том, где и кому снова доступна возможность регистрации на выплаты от организации, информирует издание Новини.LIVE.

Кто может получить финансовую помощь от УВКБ в мае

Принять участие в программе помощи имеют право внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, проживающие в Конотопе Сумской области. По обновленным правилам программы, граждане получат разные суммы выплат: от 10 800 до 12 300 грн. Они будут зависеть от таких жизненных обстоятельств во время войны:

  1. В случае перемещения из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации (за последние 45 дней);
  2. В случае переезда из-за войны (от 46 дней до шести месяцев);
  3. В случае возвращения в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев на родину после вынужденного перемещения по регионам или выезда за границу.

Организаторы также будут обращать внимание на следующие данные:

  • выплаты будут доступны только тем, чей ежемесячный доход не превышает 8 300 грн на каждого человека в семье за месяц;
  • на право на выплаты будут влиять: близость проживания от линии фронта, состав семьи, наличие уязвимостей, условия проживания;
  • граждане смогут обратиться за выплатами, если не получали помощь от других благотворителей за последние три месяца.

"Отбор не базируется только на месте проживания. Право на помощь определяется сочетанием факторов уязвимости и локации, при этом приоритет отдается домохозяйствам с самыми высокими потребностями", — говорится в пояснении.

Как зарегистрироваться на выплаты и список документов

Граждане могут подать заявки на предварительную регистрацию в г. Конотоп на 25 мая, позвонив в пункт сбора данных в Сумской области по телефону: 063 182 68 38.

Также необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт и идентификационный код;
  • справку переселенца (другое подтверждение факта выезда);
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • банковскую карточку (номер счета IBAN);
  • документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Важно присутствие всех членов семьи в пункте регистрации, кроме маломобильных лиц и детей до трех лет.

Регистрация на выплаты на Сумщине будет открываться и для других городов. За информацией стоит следить в Telegam-канале УВКБ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае Детский фонд Организации Объединенных Наций (UNICEF) начислит финансовую помощь в 6 500 грн для некоторых семей с детьми. В ПФУ уточнили особенности выплат и назвали регионы, где будут доступны.

Еще Новини.LIVE писали, что Красный Крест оказывает финансовую поддержку для граждан во время войны. Выплаты будут доступны в девяти регионах. В частности, пострадавшие от боевых действий и те, кто проживает возле линии фронта, смогут получить по 12 300 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
