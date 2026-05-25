Виплати для вразливих категорій українців від УВКБ: хто і де отримає 12 300 грн

25 травня 2026 року громадяни ще одного прифронтового міста, що регулярно зазнає обстрілів, зможуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Виплати будуть різнитися залежно від ситуації, в яку потрапили заявники.

Хто може отримати фінансову допомогу від УВКБ у травні

Взяти участь у програмі допомоги мають право внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці, які проживають у Конотопі Сумської області. За оновленими правилами програми, громадяни отримають різні суми виплат: від 10 800 до 12 300 грн. Вони залежатимуть від таких життєвих обставин під час війни:

У разі переміщення через загрозу життю, обстріли чи обов’язкову евакуацію (за останні 45 днів); У випадку переїзду через війну (від 46 днів до шести місяців); У разі повернення протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців на батьківщину після вимушеного переміщення по регіонах або виїзду за кордон.

Організатори також будуть звертати увагу на такі дані:

виплати будуть доступні тільки тим, чий щомісячний дохід не перевищує 8 300 грн на кожну особу в родині за місяць;

на право на виплати будуть впливати: близькість проживання від лінії фронту, склад родини, наявність вразливостей, умови проживання;

громадяни зможуть звернутися за виплатами, якщо не отримували допомогу від інших благодійників за останні три місяці.

"Відбір не базується лише на місці проживання. Право на допомогу визначається поєднанням факторів вразливості та локації, при цьому пріоритет надається домогосподарствам з найвищими потребами", — йдеться у поясненні.

Як зареєструватися на виплати та список документів

Громадяни можуть подати заявки на попередню реєстрацію у м. Конотоп на 25 травня, зателефонувавши до пункту збору даних у Сумській області за номером: 063 182 68 38.

Також необхідно підготувати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку переселенця (інше підтвердження факту виїзду);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

банківську картку (номер рахунку IBAN).

документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Важлива присутність всіх членів родини у пункті реєстрації, окрім маломобільних осіб та дітей до трьох років.

Реєстрація на виплати на Сумщині відкриватиметься і для інших міст. За інформацією варто слідкувати у Telegam-каналі УВКБ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (UNICEF) нарахує фінансову допомогу у 6 500 грн для деяких родин з дітьми. У ПФУ уточнили особливості виплати та назвали регіони, де будуть доступні.

Ще Новини.LIVE писали, що Червоний Хрест надає фінансову підтримку для громадян під час війни. Виплати доступні у дев’яти регіонах. Зокрема, постраждалі від бойових дій та ті, хто проживає біля лінії фронту, зможуть отримати по 12 300 грн.