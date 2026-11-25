Люди похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE

26 листопада 2026 року організація UNHCR Ukraine (The UN Refugee Agency) почне збір даних на оформлення багатоцільової грошової допомоги на покриття базових потреб у ще одному українському місті. Виплати передбачаються для вразливих категорій громадян, які постраждали від атак та занесені до списків, сформованих місцевою владою.

Про те, кому і де доступна допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може оформити фіндопомогу UNHCR Ukraine у листопаді

Згідно з інформацією організації, восени The UN Refugee Agency працює у Київському регіоні. Зокрема, 26 листопада відкриється можливість реєстрації у програмі на оформлення грошової допомоги для жителів Бучанської громади.

Заявки зможуть подати переселенці та біженці за дотримання певних вимог щодо термінів переміщення.

За актуальними критеріями підтримка буде доступна:

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ВПО (за попередні 45 днів), які залишили оселі у зв'язку із загрозою для життя, атаки або обов’язкову евакуацію. Переселенці (від 46 днів до шести місяців), які переїхали через війну. Люди, які прибули додому (після вимушеного виїзду в інші області або за кордон). Умова: це сталося протягом 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Важливі вимоги до претендентів на фіндопомогу

Згідно з умовами програми, переселенці, які залишили домівки на тлі загроз для життя, обстріли чи примусову евакуацію від 46 днів до пів року тому та громадяни, які повернулися додому з інших регіонів чи з-за кордону, підпадатимуть під додаткові критерії відбору для оцінки пріоритетності.

Зокрема, розмір середньомісячного доходу на кожну особу в домогосподарстві повинен не перевищувати суму 8 300 грн. Також родинам важливо мати такі вразливості:

Люди похилого віку від 60 років;

Безробітні громадяни старшого віку;

Громадяни з інвалідністю;

Сироти, діти без батьківського піклування;

Родини, які мають від трьох дітей;

Вагітні жінки/матері з маленькими дітьми.

За інформацією організації, виплати будуть залежати від життєвих ситуацій конкретних осіб. Передбачається надання від 10 800 до 12 300 грн кожному на тримісячний період.

Також можна звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо мали допомогу від інших міжнародних організацій/фондів, але відтоді минуло понад три місяці.

Як можна подати заявку на виплати

Реєстрацію на грошову допомогу від UNHCR Ukraine в Бучанській громаді проводитиме БФ "Право на захист". Громадяни мають прибути 26 листопада (четвер) 2026 року з 10:30 до 16:00 за адресою: місто Буча, вул. Енергетиків, 19 (Центр життєстійкості).

Прийом відбуватиметься за живою чергою. Потрібні такі документи:

Паспорт громадянина.

Податковий номер.

Довідка ВПО/інше підтвердження переміщення.

Свідоцтво про народження дітей.

Номер рахунку IBAN.

Документи, що підтвердять інвалідність або опіку.

Мають бути присутні усі члени родини у пункті реєстрації, окрім маломобільних людей та дітей до трьох років. Для них реєстрація буде можлива за оригіналами документів за наявності меддовідки.

"Остаточне рішення щодо можливості реєстрації приймається фахівцем фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми", — додали в організації.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні запрацювала програма зимової підтримки дітей від UNICEF у дев'яти областях. Допомогу, відповідно до потреб, отримають діти у патронатних родинах, ті, які за останні пів року возз'єдналися з рідними, а також діти з інвалідністю, які перебувають під опікою. Водночас у Держслужбі у справах дітей пояснили, що ця програма поки недоступна для дітей на прифронтових територіях.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Сумському регіоні діє програма допомоги від ГО "Eleos-Ukraine", що передбачає надання зимових виплат. Кошти доступні родинам з людьми з інвалідністю першої-другої групи, родинам з дітьми з інвалідністю, а також багатодітним. Гроші можна використати на купівлю твердого палива.