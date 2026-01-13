Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від UNHCR — хто може отримати 250 доларів

Грошова допомога від UNHCR — хто може отримати 250 доларів

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 08:00
Виплати від UNHCR — де вразливі групи українців отримають по 250 доларів у січні
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

13 січня 2026 року деякі категорії людей зможуть оформити фінансову допомогу від UNHCR Ukraine — представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Такою можливістю можуть скористатися жителі одного з українських міст. 

Про це інформує пресцентр організації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Умови надання виплат від UNHCR Ukraine

У вівторок офіс UNHCR Ukraine прийматиме громадян у місті Дніпро. Для попередньої реєстрації необхідно мати один із двох офіційних статусів:

  1. Статус внутрішнього переселенця, а також, якщо переміщення з небезпечних регіонів відбулося протягом останніх шести місяців/повернулись на своє колишнє місце проживання;
  2. Статус біженця, якщо громадяни виїздили з країни через війну після 24 лютого 2022 року, проте повернулись на батьківщину. 

Ключовою умовою права на грошову допомогу для цих двох категорій громадян є відсутність отримання аналогічних виплат від інших фондів/організацій за попередні три місяці.

Організатори звертатимуть увагу на наявність категорії вразливості, щоб надати підтримку тільки тим, хто її насправді потребує. Йдеться про:

  • Неповні родини, де самотній батько/мати мають малолітніх дітей, чи осіб від 55 років;
  • Домогосподарства, які очолюють громадяни старшого віку (понад 55 років);
  • Сім'ї, де зі старших є лише громадяни, віком понад 55 років, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;
  • Домогосподарства, де є особи з інвалідністю/серйозними хворобами.

Фінансово-економічний стан родини заявника має бути низьким. Виплати нададуть тим, у кого розмір доходу на одну людину в родині не перевищує 6,3 тис. грн. 

Розмір грошової допомоги та як оформити у Дніпрі

За правилами програми, претенденти отримуватимуть по 3,6 тис. грн на кожну особу в родині протягом трьох місяців. Тобто одній людині виплатять за весь період загалом 10,8 тис. грн (248,5 доларів). UNHCR Ukraine надсилатиме кошти банківськими переказами або по Western Union на рахунки очільників домогосподарств. 

Як зазначається, 13 січня громадян будуть приймати для проведення консультацій за адресою вул. Юліуша Словацького, 14.

"Продовжуємо консультації щодо грошової допомоги по 13.01.2026 (включно) в м. Дніпро, вул. Юліуша Словацького, 14 (праворуч від Театру опери і балету біля набережної). Графік роботи консультацій з 09:30 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у січні 2026 року вразливі групи населення отримають фінансову допомогу від Карітас. Програма підтримки діятиме пів року.  

Також повідомляли, що в січні стала доступною програма з підтримки українського підприємництва у воєнний час. Її учасникам будуть доступні гранти до 7 тис. євро.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації