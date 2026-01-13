Виплати від UNHCR — де вразливі групи українців отримають по 250 доларів у січні

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

13 січня 2026 року деякі категорії людей зможуть оформити фінансову допомогу від UNHCR Ukraine — представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Такою можливістю можуть скористатися жителі одного з українських міст.

Про це інформує пресцентр організації у Telegram.

Умови надання виплат від UNHCR Ukraine

У вівторок офіс UNHCR Ukraine прийматиме громадян у місті Дніпро. Для попередньої реєстрації необхідно мати один із двох офіційних статусів:

Статус внутрішнього переселенця, а також, якщо переміщення з небезпечних регіонів відбулося протягом останніх шести місяців/повернулись на своє колишнє місце проживання; Статус біженця, якщо громадяни виїздили з країни через війну після 24 лютого 2022 року, проте повернулись на батьківщину.

Ключовою умовою права на грошову допомогу для цих двох категорій громадян є відсутність отримання аналогічних виплат від інших фондів/організацій за попередні три місяці.

Організатори звертатимуть увагу на наявність категорії вразливості, щоб надати підтримку тільки тим, хто її насправді потребує. Йдеться про:

Неповні родини, де самотній батько/мати мають малолітніх дітей, чи осіб від 55 років;

Домогосподарства, які очолюють громадяни старшого віку (понад 55 років);

Сім'ї, де зі старших є лише громадяни, віком понад 55 років, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;

Домогосподарства, де є особи з інвалідністю/серйозними хворобами.

Фінансово-економічний стан родини заявника має бути низьким. Виплати нададуть тим, у кого розмір доходу на одну людину в родині не перевищує 6,3 тис. грн.

Розмір грошової допомоги та як оформити у Дніпрі

За правилами програми, претенденти отримуватимуть по 3,6 тис. грн на кожну особу в родині протягом трьох місяців. Тобто одній людині виплатять за весь період загалом 10,8 тис. грн (248,5 доларів). UNHCR Ukraine надсилатиме кошти банківськими переказами або по Western Union на рахунки очільників домогосподарств.

Як зазначається, 13 січня громадян будуть приймати для проведення консультацій за адресою вул. Юліуша Словацького, 14.

"Продовжуємо консультації щодо грошової допомоги по 13.01.2026 (включно) в м. Дніпро, вул. Юліуша Словацького, 14 (праворуч від Театру опери і балету біля набережної). Графік роботи консультацій з 09:30 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у січні 2026 року вразливі групи населення отримають фінансову допомогу від Карітас. Програма підтримки діятиме пів року.

Також повідомляли, що в січні стала доступною програма з підтримки українського підприємництва у воєнний час. Її учасникам будуть доступні гранти до 7 тис. євро.