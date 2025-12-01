Відео
Грошова допомога від UNHCR — кому з пенсіонерів доступна взимку

Грошова допомога від UNHCR — кому з пенсіонерів доступна взимку

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 08:00
Виплати для пенсіонерів від UNHCR Ukraine — хто і де може подати заявку
Жінка похилого віку на пошті. Фото: УНІАН

В Україні деяким людям похилого віку, особам з інвалідністю та іншим вразливим категоріям населення буде доступна реєстрація на грошову допомогу від UNHCR Ukraine взимку 2025 року. Виплати нададуть в одній з українських прифронтових громад.

Про це інформує пресслужба представників УВКБ ООН у Telegram.

Кому передбачена фінансова допомога UNHCR Ukraine

За умовами програми, кожному з родини нададуть по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн протягом тримісячного періоду) у місті Шостка Сумській області. Грошова допомога передбачена для тих, хто був вимушений переміщатись по країні через війну.

Заявки на фіндопомогу зможуть подавати такі групи населення: 

  1. Внутрішні переселенці, які або прибули в громаду з небезпечних регіонів, або повернулись на своє колишнє місце проживання після виїзду (не більш ніж шість місяців).
  2. Громадяни, які повернулись в Україну після виїзду на початку повномасштабної війни за кордон.

Правом на виплати наділені ті, хто належить до таких категорій населення:

  • неповна родина, де є тільки мати чи батько, які самостійно виховують неповнолітніх дітей/в родині є особи старшого віку (більш ніж 55 років);
  • домогосподарства, де є особи похилого віку;
  • родини, де люди старшого віку виховують неповнолітніх дітей;
  • домогосподарства, де є громадяни, у яких діагностовано серйозні хвороби/інвалідність.

Серед інших важливих вимог:

  • претенденти не отримували раніше подібну підтримку від українських/міжнародних організацій за останні три місяці;
  • щомісяця дохід на одну особу у домогосподарстві не перевищує 5,4 тис. грн.

Правила реєстрації у програмі допомоги

За даними організації, реєстрація на грошову допомогу відкрито на четвер, 4 грудня, в Шосткинській громаді Сумської області у телефонному режимі.

Після цього претендентів викличуть на особистий прийом під час роботи виїзної мобільної групи для реєстрації на програму допомоги за адресою: вул. Свободи,18 (центр естетичного виховання) з 11:30 до 14:30.

"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на  програму грошової допомогу  можна за номером телефону пункту збору даних у м. Суми - 063 182 68 38. Години роботи пункту збору даних — будні дні з 9:00 до 16:00", — йдеться у повідомлені.

Раніше ми писали, що отримати фінансову допомогу "Зимова підтримка" можна через Укрпошту. У компанії оприлюднили алгоритм дій.  

Також ми розповідали, хто зможе отримати 20 тис. грн на оплату комунальних послуг. Допомогу надасть БФ "Карітас Україна". 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
