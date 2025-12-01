Виплати для пенсіонерів від UNHCR Ukraine — хто і де може подати заявку

Грошова допомога від UNHCR — кому з пенсіонерів доступна взимку
В Україні деяким людям похилого віку, особам з інвалідністю та іншим вразливим категоріям населення буде доступна реєстрація на грошову допомогу від UNHCR Ukraine взимку 2025 року. Виплати нададуть в одній з українських прифронтових громад.
Про це інформує пресслужба представників УВКБ ООН у Telegram.
Кому передбачена фінансова допомога UNHCR Ukraine
За умовами програми, кожному з родини нададуть по 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн протягом тримісячного періоду) у місті Шостка Сумській області. Грошова допомога передбачена для тих, хто був вимушений переміщатись по країні через війну.
Заявки на фіндопомогу зможуть подавати такі групи населення:
- Внутрішні переселенці, які або прибули в громаду з небезпечних регіонів, або повернулись на своє колишнє місце проживання після виїзду (не більш ніж шість місяців).
- Громадяни, які повернулись в Україну після виїзду на початку повномасштабної війни за кордон.
Правом на виплати наділені ті, хто належить до таких категорій населення:
- неповна родина, де є тільки мати чи батько, які самостійно виховують неповнолітніх дітей/в родині є особи старшого віку (більш ніж 55 років);
- домогосподарства, де є особи похилого віку;
- родини, де люди старшого віку виховують неповнолітніх дітей;
- домогосподарства, де є громадяни, у яких діагностовано серйозні хвороби/інвалідність.
Серед інших важливих вимог:
- претенденти не отримували раніше подібну підтримку від українських/міжнародних організацій за останні три місяці;
- щомісяця дохід на одну особу у домогосподарстві не перевищує 5,4 тис. грн.
Правила реєстрації у програмі допомоги
За даними організації, реєстрація на грошову допомогу відкрито на четвер, 4 грудня, в Шосткинській громаді Сумської області у телефонному режимі.
Після цього претендентів викличуть на особистий прийом під час роботи виїзної мобільної групи для реєстрації на програму допомоги за адресою: вул. Свободи,18 (центр естетичного виховання) з 11:30 до 14:30.
"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м. Суми - 063 182 68 38. Години роботи пункту збору даних — будні дні з 9:00 до 16:00", — йдеться у повідомлені.
Раніше ми писали, що отримати фінансову допомогу "Зимова підтримка" можна через Укрпошту. У компанії оприлюднили алгоритм дій.
Також ми розповідали, хто зможе отримати 20 тис. грн на оплату комунальних послуг. Допомогу надасть БФ "Карітас Україна".
Читайте Новини.LIVE!