Людина тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року в одному з українських регіонів діє програма екстреної сільськогосподарської допомоги за фінансової підтримки Гуманітарного Фонду для України (UHF). Ініціатива передбачає надання грошової допомоги вразливим сільським домогосподарствам, які постраждали через війну, у розмірі понад 22 000 грн.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Хто може отримати грошову допомогу від UHF

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми у Тупичівській територіальній громаді Чернігівської області. Долучитися можуть жителі, які мешкають на територіях, що розташовані від 20 до 50 км від лінії фронту чи кордону з Росією.

Кошти нададуть як місцевим жителям, так і внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

У населених пунктах, що розташовані за межами 50 км, участь зможуть брати лише домогосподарства ВПО, які відповідатимуть вимогам.

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У рамках програми громадяни отримають допомогу у розмірі 495 доларів (у гривневому еквіваленті — 22 230 грн).

Додаткові критерії відбору участі у програмі

Заявки можуть подавати домогосподарства за таких умов:

Проживання у населених пунктах Тупичівської громади; Є сільськогосподарське виробництво (городництво, утримання птиці чи тварин); Середньомісячний дохід не перевищує 8 422 грн на одну людину; Є щонайменше одна ознака соціально-економічної вразливості.

Також важливо належати до вразливих категорій. А саме:

родина має особу з інвалідністю/значними функціональними обмеженнями;

громадяни з тяжкими, хронічними захворюваннями;

є потреба у догляді за членами сім’ї;

усі члени домогосподарства віком понад 60 років;

багатодітна/неповна сім’я;

є вагітні жінки або жінки, яка годують дітей;

домогосподарства, які очолює жінка.

Як зареєструватися у грантовій програмі

За правилами, для участі у програмі екстреної сільськогосподарської допомоги за фінансової підтримки Гуманітарного Фонду для України громадяни повинні подати заявки, заповнивши електронну форму.

За відсутності технічної можливості — можна звернутися до старост округів або соцзахисту населення.

"Заповнення заявки не гарантує отримання допомоги. Усі заявки перевірятимуться на відповідність критеріям програми. Якщо кількість заявок перевищить доступне фінансування, перевага надаватиметься домогосподарствам із вищим рівнем вразливості та потреби", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що УВКБ ООН відкрило реєстрацію на надання фіндопомоги у західному регіоні. Кошти передбачені для родин вразливих категорій, де є люди похилого віку, особи з інвалідністю, одинокі матері. У рамках програми кожен в домогосподарстві отримає грошову допомогу від 10 800 до 12 300 грн.

Також Новини.LIVE писали про те, що на Харківщині можна отримати допомогу від Німеччини. У рамках проєкту LOCAL постраждалі від війни отримають по 10 800 грн. Долучитися до ініціативи можуть громадяни, які мешкають у Роганській територіальній громаді. Проєкт покликаний покрити базові потреби та скоротити фінансове навантаження на родини.