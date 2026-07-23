Выплаты от США: кто и где сможет получить денежную помощь в 10 800 грн

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

До 20 августа 2026 года жители одного из украинских прифронтовых городов, ежедневно подвергающегося российским обстрелам, могут получить денежную помощь в рамках программы, реализуемой благодаря финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. Она рассчитана на семьи, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

О том, кто и где сможет оформить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь от США

По информации организаторов, речь идет о возможности получить финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей города Запорожья.

Проект помощи благотворители реализуют благодаря поддержке правительства Соединенных Штатов и польской гуманитарной организации Polish Humanitarian Action (PAH).

"Начинается регистрация на получение денежной помощи по приоритетам (ДПП) для жителей г. Запорожья. Регистрация продлится до 20 августа в офлайн-режиме", — говорится в сообщении.

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Присоединиться к инициативе могут семьи, относящиеся к категориям уязвимости. В частности:

внутренние переселенцы;

многодетные семьи;

одинокие родители, воспитывающие детей;

люди с серьезными заболеваниями.

В рамках проекта граждане смогут получить денежную помощь в размере 10 800 грн на каждого члена домохозяйства.

Помимо выплат, жители Запорожья могут бесплатно получить еще несколько услуг. Речь идет о:

психосоциальной поддержке в индивидуальном и групповом форматах;

кейс-менеджменте (ведение дел), в рамках которого может предоставляться финансовая помощь (Cash for Protection);

оценке потребностей и, при необходимости, перенаправление в соответствующие службы.

Как подать заявку на выплаты и список документов

Чтобы присоединиться к проекту, финансируемому США, граждане должны заполнить специальную форму. После чего организаторы могут пригласить для окончательной регистрации в Центр поддержки по адресу: г. Запорожье, ул. Финальная, 1Б.

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Также важно заранее собрать необходимые документы для регистрации:

паспорт или ID-карта заявителя;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

документы на всех членов домохозяйства (паспорт, свидетельство о рождении ребенка);

документ, подтверждающий место жительства;

справка о статусе внутренне перемещенного лица (при наличии такого статуса);

реквизиты банковского счета.

Также желательно, но не обязательно, иметь документы, подтверждающие доход (он не должен превышать 8 422 грн в месяц на одного человека), справки о состоянии здоровья, справки, подтверждающие уязвимость семьи (многодетность, одинокие родители и т. п.).

Организаторы подчеркнули, что наличие полного пакета документов обязательно, без них регистрация во время визита будет невозможна. В то же время в случае одобрения выплаты начнутся сразу после завершения периода регистрации. Однако сам факт подачи заявки не гарантирует получения помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Каритас Украины предоставит продовольственную помощь жителям одной из прифронтовых областей. Выплаты гарантируются внутренним переселенцам, но тем, кто занимается сельским хозяйством во время войны. Они смогут получить, в зависимости от потребностей, помощь в размере до 37 800 грн.

Также Новини.LIVE писали, что Великобритания может выплатить украинцам от 17 000 до 30 000 долларов финансовой помощи. Речь идет о программе, в рамках которой можно получить финансовые гранты на приобретение производственных средств. В частности, принять участие в проекте смогут только зарегистрированные малые и средние предприятия.