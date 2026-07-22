Выплаты от Великобритании: кому из украинцев предоставят до 30 000 долларов

Пожилые люди, валюта. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года в Украине стартовала программа при финансовой поддержке правительства Великобритании для малого и среднего бизнеса. В ее рамках можно получить гранты в размере до 30 000 долларов на приобретение основных средств производства.

О том, кому из украинцев предусмотрены гранты, рассказывают Новини.LIVE.

Что предусматривает программа помощи при поддержке Британии

По информации организации Mercy Corps, реализующей программу BLOOM, украинцы могут подавать заявки на получение финансовых грантов для малого и среднего бизнеса.

"Совместно с нашими партнерами West Ukraine Digital мы приглашаем к участию малые и средние предприятия, которые работают на развитие местной экономики, ставят целью сохранение и создание рабочих мест, а также расширение своей деятельности с акцентом на социальное воздействие и инклюзивность", — говорится в сообщении.

Программа охватит ряд украинских областей. В списке:

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Черниговская;

Днепропетровская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская;

Одесская;

Черкасская;

Кировоградская;

Полтавская;

Сумская;

Запорожская.

Принять участие в программе смогут только официально зарегистрированные малые и средние предприятия, имеющие социально ориентированную бизнес-модель, а также при условии создания или сохранения рабочих мест для переселенцев и местного населения.

Согласно условиям, срок реализации бизнес-идеи должен составлять три-четыре месяца. Допускается совместное инвестирование собственных средств в реализацию бизнес-идеи, однако это не является обязательным условием.

Как подать заявку и как будет проходить отбор участников

Как отмечают в организации, при отборе конкурсных заявок особое внимание будет уделяться сфере деятельности предприятия. Приоритет получат предприятия, деятельность которых будет иметь ощутимое социальное влияние и будет способствовать восстановлению громады.

Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе с учетом:

потенциала бизнес-идеи для увеличения прибыли, создания/сохранения рабочих мест;

обоснования необходимости финансовой поддержки;

социального/экологического воздействия;

предыдущего опыта ведения бизнеса;

реалистичности идеи и устойчивости;

деловой репутации заявителя.

В среднем размер финансовой помощи составит от 17 000 до 30 000 долларов в гривневом эквиваленте. Средства можно направить на приобретение основных производственных средств.

Заявки можно будет подавать на сайте с 21 июля по 30 сентября 2026 года.

Программа BLOOM реализуется консорциумом Mercy Corps, Swisscontact и БФ "Право на защиту" при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK Aid.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о действующей в четырех регионах программе поддержки микробизнеса. Она призвана поддержать самозанятость во время войны. В ее рамках граждане смогут получить гранты до 2 240 евро. В частности, программа доступна для внутренних переселенцев.

Также Новини.LIVE писали, что Каритас Украины реализует проект поддержки сельских домохозяйств. Он призван обеспечить продовольственную безопасность и развитие малого агробизнеса. Подать заявки на выплаты смогут семьи из числа уязвимых категорий. В частности, речь идет о пожилых людях (60+), безработных в возрасте 50+, у которых нет дохода.