Виплати від США: хто і де зможе отримати грошову допомогу у 10 800 грн

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

До 20 серпня 2026 року жителі одного з українських прифронтових міст, що щодня потерпає від російських обстрілів, можуть отримати грошову допомогу за програмою, що втілюють завдяки фінансовій підтримці уряду Сполучених Штатів. Вона розрахована на родин, які належать до соціально вразливих.

Про те, хто і де зможе оформити виплати, розповідають Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога від США

За інформацією організаторів, йдеться про можливість отримати фінансову підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та жителям міста Запоріжжя.

Проєкт допомоги благодійники втілюють завдяки підтримці уряду Сполучених Штатів та польській гуманітарній Акції (PAH) Polish Humanitarian Action.

"Розпочинається реєстрація на отримання грошової допомоги за пріоритетами (ГДП) для жителів м. Запоріжжя. Реєстрація триватиме до 20 серпня офлайн", — йдеться у повідомленні.

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Долучитися до ініціативи можуть родини, які мають категорії вразливості. Зокрема:

внутрішні переселенці;

багатодітні родини;

самотні батьки, які виховують дітей;

люди, які мають серйозні хвороби.

У рамках проєкту громадяни зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 грн на кожного члена домогосподарства.

Окрім виплат жителі Запоріжжя можуть отримати безкоштовно ще кілька послуг. Йдеться про:

психосоціальну підтримку в індивідуальному та груповому форматах;

кейс-менеджемент (ведення випадків), у межах якого може надаватися фінопомога (Cash for Protection);

оцінку потреб та за потреби перенаправлення у відповідні служби.

Як подати заявку на виплати та список документів

Для того, щоб долучитися до проєкту, що фінансосують США, громадяни мають заповнити спеціальну форму. Після чого організатори можуть запросити для остаточної реєстрації у Центр підтримки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1Б.

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Також важливо задалегідь зібрати необхідні документи для реєстрації:

паспорт або ID-картка заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи на всіх членів домогосподарства (паспорт, свідоцтво про народження дитини);

документ, що підтвердить місце проживання;

довідка внутрішньо переміщеної особи (якщо є статус ВПО);

реквізити рахунку банку.

Також бажано, але не обов'язково, мати документи, що підтвердять дохід (він не має перевищувати 8 422 грн на місяць на одну людину), довідки, що вкажуть про стан здоров'я, довідки, що підтвердять вразливість сім'ї (багатодітність, одинокі батьки тощо).

Організатори наголосили, що наявність повного пакета документів обов'язкова, без документів реєстрація під час візиту буде неможлива. Водночас у разі схвалення виплати розпочнуться відразу після завершення періоду реєстрації. Однак сам факт подання заявки не гарантує отримання допомоги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Карітас України надасть фіндопомогу жителям однієї з прифронтових областей. Виплати гарантують внутрішнім переселенцям, але тим, хто займається сільським господарством під час війни. Вони зможуть отримати залежно від потреб допомогу у розмірі до 37 800 грн.

Також Новини.LIVE писали, що Британія може виплатити українцям від 17 000 до 30 000 доларів фіндопомоги. Йдеться про програму, у рамках якої фінансові гранти можна витратити на придбання виробничих засобів. Зокрема, взяти участь у проєкті зможуть тільки зареєстровані малі та середні підприємства.