Выплаты от Каритас: где и кому из ВПЛ доступна помощь в размере до 37 800 грн

Пожилые женщины, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Представительство благотворительной организации "Каритас Украины" окажет летом 2026 года финансовую помощь жителям одного из прифронтовых регионов. В рамках программы поддержки предусмотрено предоставление выплат тем, кто занимается сельским хозяйством в условиях войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Кому и где Каритас окажет помощь летом

Как отмечается, местное представительство "Каритас Украины" продолжает работать в Днепропетровской области, оказывая денежную помощь гражданам, которые были вынуждены переехать из опасных для жизни и здоровья районов в этот регион и занимаются фермерством.

Речь идет о реализации проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", который осуществляет "Каритас Украина" благодаря финансовой поддержке американского народа через правительство Соединенных Штатов Америки.

"Каритас Каменское" продолжает предоставлять агрогранты на ведение сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц. Прием заявок осуществляется для жителей Криничанской, Вишневской, Лиховской и Саксаганской территориальных громад", — говорится в сообщении.

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Поддержка будет предоставлена домохозяйствам при соблюдении следующих условий:

Наличие статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ); Проживание в громадах, определенных проектом; Наличие социальной и экономической уязвимости; Отсутствие аналогичной помощи в 2026 году.

Размер помощи и как узнать о возможности подать заявку

В рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" от БО "Каритас Украина" внутренние переселенцы смогут получить, в зависимости от потребностей, денежную помощь в размере до 37 800 грн. В то же время использование средств по целевому назначению потребует предоставления отчетности.

Выплаты можно использовать на:

покупку мотоблоков, культиваторов и навесного оборудования;

зернодробилок, корморезок;

комбикормов и зерна для сельскохозяйственной птицы;

приобретение кур-несушек;

покупку автоклава;

емкости для запаса воды.

Уточнить возможность подачи заявки по данному проекту в Днепропетровском регионе, а также получить подробную информацию можно по следующим контактам (пн–пт, 10:00–16:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Великобритания выплатит украинцам от 17 000 до 30 000 долларов помощи. Речь идет о программе, в рамках которой можно оформить гранты на покупку производственных средств. В частности, принять участие в программе могут только зарегистрированные малые и средние предприятия.

Также Новини.LIVE писали, что в четырех областях действует программа поддержки микробизнеса. Она призвана поддержать самозанятость в период войны. В ее рамках гражданам предоставят гранты до 2 240 евро. В частности, она доступна внутренним переселенцам и местному населению с территорий, где велись боевые действия. Для регистрации в проекте нужно заполнить анкету.