Виплати для вразливих категорій українців — де стартувала реєстрація на фіндопомогу від США

Іноземна валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни з числа вразливих категорій можуть отримати грошову допомогу в рамках проєкту, що реалізує благодійний фонд "Руки милості" за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. Обсяг допомоги обмежений, адже розрахований виключно на жителів однієї з громад Дніпропетровської області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Руки милості" у соцмережі Facebook.

Детальніше про програму з надання грошової допомоги

Як зазначається, розпочалась реєстрація на грошову допомогу в рамках програми "Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні", від організації "Руки Милості"/Arms of Mercy, що працює в Україні в рамках Консорціуму з реагування на надзвичайні ситуації в Україні та фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів.

Метою програми є надання допомоги населенню, яке перебуває в складних умовах на територіях, що суттєво постраждали від російської агресії, та прифронтових районах. Участь у програмі буде доступна для мешканців Солонянської громади Дніпропетровської області.

Програма спрямована на підтримку виключно вразливих категорій населення та людей, які постраждали внаслідок війни в Україні.

Як подати заявку на фінансову допомогу на Дніпропетровщині

За інформацією БФ "Руки милості", реєстрація на оформлення допомоги можлива тільки за попереднім записом. Громадяни, які мешкають у Солонянській громаді Дніпропетровської області, можуть взяти участь у програмі допомоги, заповнивши спеціальну онлайн-анкету.

Водночас, організатори зауважили, що можуть відмовити претендентам в наданні допомоги, якщо до цього отримували аналогічну допомогу.

"Звертаємо Вашу увагу, що в разі отримання допомоги у попередній фазі проєкту (протягом 2023-2025 року за цим же проєктом від World Vision, ГО "Молодіжний Рух "Будь Вільний"", БО "БФ "Руки милості", ГО "Відповідальні громадяни" і "Угорська екуменічна служба допомоги"(HIA) будь-ким з членів родини, Вам буде відмовлено в отриманні допомоги в поточній фазі", — йдеться у поясненні фонду.

Проєкт реалізують завдяки підтримці американського народу через Уряд Сполучених Штатів, Консорціум Реагування, Acted Ukraine, World Vision Ukraine спільно з БФ "Руки милості".

