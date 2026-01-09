Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Ощадбанку — як отримати пенсіонерам

Грошова допомога від Ощадбанку — як отримати пенсіонерам

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 06:01
Ощадбанк надасть пенсіонерам грошові винагороди за розрахунки від 500 грн
Банківське відділення в Києві. Фото: Новини.LIVE

Для клієнтів пенсійного віку державний "Ощадбанк" обіцяє надати грошову винагороду за здійснення розрахунків від 500 грн. Фінустанова запровадила тимчасову програму з розіграшу виплат.

Про те, як долучитися до програми, розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Грошова допомога пенсіонерам від Ощадбанку

В Ощадбанку діє акційна програма з розіграшу грошової цільової допомоги для клієнтів, які отримують виплати на пенсійні карти фінустанови. Переможці матимуть право спрямувати кошти на власні потреби. 

Як зазначається, щомісяця у банку розігрується серед пенсіонерів 40 призів у розмірі 5 тис. грн.

"Під "грошовою виплатою" йдеться про поповнення карткового рахунку переможця акції, до якого відкрита картка в організатора, у визначеній вище сумі. Переможець акції має право вільно розпоряджатися отриманою "грошовою виплатою", зокрема використовувати її для оплати комуналки чи іншим способом на власний розсуд, без жодних обмежень щодо цільового призначення", — йдеться в умовах акції.

Як долучитися до акційної програми 

Стати власником грошового призу можуть клієнти, які отримують пенсії на карти міжнародної платіжної системи Mastercard від Ощаду. У разі здійснення розрахунку за товари чи послуги такими картками, куди нараховуються пенсії, громадяни одразу долучаться до списку претендентів. Необхідно дотримуватися таких умов:

  • Є чинна карта, оформлена в Ощадбанку, куди надходить пенсія;
  • Здійснено оплата за товар/послугу картою (разом з ПДВ) одним платежем у магазинах чи онлайн-маркетах;
  • Сума за товар чи сервіс перевищує 500 грн.

Важливо робити розрахунки такими платіжними картками:

  • Standard Mastercard;
  • MC Debit Standard;
  • MC World;
  • MC Debit World.

Переможців будуть визначати рандомно до останнього числа кожного місяця.

Триватиме акція до 15 березня поточного року включно по всій країні, окрім окупованих РФ територій та "гарячих точок".

Ще розповідали, що у 2026 році надалі діє закон про фінансовий моніторинг. Відомо, які вимоги для клієнтів державного Ощадбанку. 

Також ми писали, що Ощадбанку стягує комісію за неактивні рахунки. Для того,  щоб уникнути цього, потрібно написати заяву про закриття рахунку.   

Ощадбанк гроші банки пенсіонери банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації