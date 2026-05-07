Виплати від Норвегії: хто з українців зможе отримати грошову допомогу у травні

У травні 2026 року жителі прифронтових та постраждалих від обстрілів громад зможуть взяти участь у проєкті за фінансової підтримки Норвегії, що передбачає надання цільової допомоги для відновлення засобів до існування та багатоцільову грошову допомогу. Вона розрахована на вразливі категорії громадян.

Хто з українців зможе отримати допомогу від Норвегії

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "Інтегроване гуманітарне реагування для посилення захисту, стійкості та покриття базових потреб у прифронтових громадах Східної України". Його втілюють спільно благодійний фонд "Янголи Спасіння" та Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) за фінпідтримки Норвегії.

Метою проєкту є надання підтримки людям у постраждалих громадах і допомоги з базовими потребами.

Очікується, що долучитися до нового проєкту зможуть жителі прифронтових та постраждалих громад областей:

Харківської;

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької.

Звернутися за допомогою можуть громадяни, які потрапили у такі життєві обставини під час війни:

Вимушено залишили свої оселі (статус внутрішньо переміщеної особи); Родини, які нещодавно евакуювалися або були змушені змінити місце проживання; Громадяни, які проживають у прифронтових громадах; Родини, що постраждали через обстріли.

"Розпочинається новий проєкт, спрямований на підтримку людей у прифронтових та постраждалих громадах... Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені люди, люди, які нещодавно евакуювалися або змінили місце проживання, місцеві жителі, які постраждали внаслідок бойових дій, домогосподарства у прифронтових громадах, а також родини, які постраждали внаслідок обстрілів та інших раптових інцидентів", — йдеться у повідомленні.

Які проєкт передбачає види допомоги

За інформацією фонду, проєкт об’єднає кілька напрямків допомоги, щоб реагувати на різні потреби населення: від базової підтримки до поновлення можливостей для самозабезпечення. Залежно від потреб людини надаватимуть підтримку у сфері захисту, гуманітарні набори, кошти на ведення господарства та грошову допомогу.

Так, в рамках проєкту громадяни зможуть отримати:

багатоцільову грошову допомогу — на покриття нагальних потреб після обстрілів та інших кризових ситуацій;

цільову грошову допомогу — можна буде використати на купівлю насіння, добрив, інструменти, тварин, кормів, обладнання, техніку для господарства;

підтримку у сфері захисту — у вигляді індивідуальних психологічних консультацій та групових сесій з подолання стресу;

гігієнічну та побутову підтримку — гігієнічні набори для родин, дітей раннього віку та людей старшого віку, а також базові непродовольчі товари для щоденних потреб.

Збір заявок від постраждалих від війни в Україні громадян буде здійснювати Благодійний фонд "Янголи Спасіння".

Уточнити деталі щодо гуманітарної допомоги можна за номером гарячої лінії: 0 800 334 620.

