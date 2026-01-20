Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Красного Креста — кто получит 144 тыс. грн

Денежная помощь от Красного Креста — кто получит 144 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 11:09
Выплаты до 144 тыс. грн — кому Красный Крест предоставит денежную помощь
Запись на денежную помощь. Фото: redcross

В Украине объявили новый набор участников в программу поддержки микробизнеса. Речь идет о регистрации на получение целевой денежной помощи от Украинского Красного Креста при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Об этом сообщают пресс-служба Красного Креста в городе Сумы.

Реклама
Читайте также:

Кому Красный Крест предоставит денежную помощь

Как отмечается, речь идет о реализации программы поддержки микробизнеса, сосредоточенного в двух регионах, страдающих от российских обстрелов:

  • в Сумском;
  • в Херсонском.

"Объявляем набор участников в Программу поддержки микробизнеса в рамках проекта "Восстановление микробизнеса в пострадавших общинах Сумской и Херсонской областей" от Украинского Красного Креста при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК)", — говорится в сообщении.

В рамках программы организаторы окажут поддержку для 20 лучших бизнес-идей. Граждане смогут получить грант — до 144 тыс. грн двумя траншами по 50%, поддержку в развитии или восстановлении микробизнеса, консультационную помощь при подготовке бизнес-плана.

Какие условия для участия в программе

Приобщиться к программе по восстановлению микробизнеса могут домохозяйства с уровнем дохода на одного члена до 20 тыс. грн. Также необходимо принадлежать как минимум к одной из следующих категорий граждан:

  • домохозяйства с лицами старше 65 лет;
  • многодетные семьи/одинокая мать или отец с детьми;
  • домохозяйства, где есть люди с инвалидностью.

В частности, сейчас распространяется соответствующая программа в Сумской области на:

  • Грунскую сельскую громаду;
  • Чернеччинскую сельскую громаду.

Для того, чтобы присоединиться к программе, необходимо заявителю подать анкету участника и документы до 10 февраля 2026 года.

Уточнить детали по реализации программы можно по телефонам:

  • 8 067 418 59 90 (в будни с 10:00 до 15:00);
  • 0 800 33 26 56 (колл-центр организации).

Ранее мы сообщали, что жители Сумщины могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Речь идет о финансовой помощи в размере 10,8 тыс. грн.

Также рассказывали, что в ряде областей украинцы могут зарегистрироваться в программе финпомощи и получить до 1 тыс. долларов. Подать заявки могут домохозяйства, которых коснулась война.

финансовая помощь бизнес деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации