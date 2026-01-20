Выплаты до 144 тыс. грн — кому Красный Крест предоставит денежную помощь

Запись на денежную помощь. Фото: redcross

В Украине объявили новый набор участников в программу поддержки микробизнеса. Речь идет о регистрации на получение целевой денежной помощи от Украинского Красного Креста при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Об этом сообщают пресс-служба Красного Креста в городе Сумы.

Реклама

Читайте также:

Кому Красный Крест предоставит денежную помощь

Как отмечается, речь идет о реализации программы поддержки микробизнеса, сосредоточенного в двух регионах, страдающих от российских обстрелов:

в Сумском;

в Херсонском.

"Объявляем набор участников в Программу поддержки микробизнеса в рамках проекта "Восстановление микробизнеса в пострадавших общинах Сумской и Херсонской областей" от Украинского Красного Креста при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК)", — говорится в сообщении.

В рамках программы организаторы окажут поддержку для 20 лучших бизнес-идей. Граждане смогут получить грант — до 144 тыс. грн двумя траншами по 50%, поддержку в развитии или восстановлении микробизнеса, консультационную помощь при подготовке бизнес-плана.

Какие условия для участия в программе

Приобщиться к программе по восстановлению микробизнеса могут домохозяйства с уровнем дохода на одного члена до 20 тыс. грн. Также необходимо принадлежать как минимум к одной из следующих категорий граждан:

домохозяйства с лицами старше 65 лет;

многодетные семьи/одинокая мать или отец с детьми;

домохозяйства, где есть люди с инвалидностью.

В частности, сейчас распространяется соответствующая программа в Сумской области на:

Грунскую сельскую громаду;

Чернеччинскую сельскую громаду.

Для того, чтобы присоединиться к программе, необходимо заявителю подать анкету участника и документы до 10 февраля 2026 года.

Уточнить детали по реализации программы можно по телефонам:

8 067 418 59 90 (в будни с 10:00 до 15:00);

0 800 33 26 56 (колл-центр организации).

Ранее мы сообщали, что жители Сумщины могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Речь идет о финансовой помощи в размере 10,8 тыс. грн.

Также рассказывали, что в ряде областей украинцы могут зарегистрироваться в программе финпомощи и получить до 1 тыс. долларов. Подать заявки могут домохозяйства, которых коснулась война.