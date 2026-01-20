Виплати до 144 тис. грн — кому Червоний Хрест надасть грошову допомогу

Запис на грошову допомогу. Фото: redcross

В Україні оголосили новий набір учасників до програми підтримки мікробізнесу. Йдеться про реєстрацію на отримання цільової грошової допомоги від Українського Червоного Хреста за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Про це повідомляють пресслужба Червоного Хреста у місті Суми.

Кому Червоний Хрест надасть грошову допомогу

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми підтримки мікробізнесу, зосередженого у двох регіонах, що потерпають від російських обстрілів:

у Сумському;

у Херсонському.

"Оголошуємо набір учасників до Програми підтримки мікробізнесу в межах проєкту "Відновлення мікробізнесу в постраждалих громадах Сумської та Херсонської областей" від Українського Червоного Хреста за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ)", — йдеться у повідомленні.

В рамках програми організатори нададуть підтримку для 20 найкращих бізнес-ідей. Громадяни зможуть отримати грант — до 144 тис. грн двома траншами по 50%, підтримку в розвитку чи відновленні мікробізнесу, консультаційну допомогу під час підготовки бізнес-плану.

Які умови для участі у програмі

Долучитися до програми з відновлення мікробізнесу можуть домогосподарства з рівнем доходу на одного члена до 20 тис. грн. Також необхідно належати щонайменше до однієї з наступних категорій громадян:

домогосподарства з особами віком понад 65 років;

багатодітні сім'ї/самотня матір чи батько з дітьми;

домогосподарства, де є люди з інвалідністю.

Зокрема, наразі поширюється відповідна програма у Сумській області на:

Грунську сільську громаду;

Чернеччинську сільську громаду.

Для того, щоб долучитися до програми, необхідно заявнику подати анкету учасника та документи до 10 лютого 2026 року.

Уточнити деталі щодо реалізації програми можна за номерами:

8 067 418 59 90 (у будні з 10:00 до 15:00);

0 800 33 26 56 (колцентр організації).

Раніше ми повідомляли, що жителі Сумщини можуть отримати допомогу від Агенції ООН у справах біженців. Йдеться про фінансову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн.

Також розповідали, що у низці областей українці можуть зареєструватися у програмі фіндопомоги та отримати до 1 тис. доларів. Подати заявки можуть домогосподарства, яких торкнулась війна.