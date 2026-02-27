Виплати від Карітас — де доступна допомога для людей віком понад 60 років

Жінка та чоловік та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

В одному з українських міст громадяни можуть зареєструватися у проєкті фінансової підтримки від представництва благодійного фонду "Карітас України". Допомога передбачена для постраждалих від війни родин з дітьми, осіб з інвалідністю та людей похилого віку з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Де доступна допомога від Карітас

Йдеться про реалізацію програми з підтримки переселенців шляхом надання коштів на оренду житла у Кривому Розі Дніпропетровської області.

"Благодійний фонд Карітас Кривий Ріг надає грошову допомогу на оренду житла родинам, які проживають у м. Кривий Ріг та Криворізькому районі та нещодавно приїхали з тимчасово окупованих територій або з місць, де ведуться бойові дії", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фонд, що займається наданням різнопланової соціальної допомоги населенню, яке потрапило у важкі життєві ситуації, у лютому приймає заявки на надання коштів на оренду житла терміном на шість місяців.

Для того, щоб долучитися до програми, громадяни мають підпадати під умови. Зокрема, кошти зможуть отримати виключно вразливі категорії із переміщенням до приймаючої громади за останні 30 днів. Зокрема, до переліку внесли самотніх осіб похилого віку, яким виповнилося 60 років. А також:

громадян з інвалідністю;

осіб з важкими хворобами;

одиноких матерів/батьків/опікунів неповнолітніх дітей;

багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

вагітних жінок/матерів з дітьми до трьох років.

Як зареєструватися у програмі та обмеження

За даними організаторів, грошову допомогу для переселенців не зможуть надати за таких умов:

якщо домогосподарство отримувало подібну грошову допомогу від інших організацій чи фондів;

якщо середній місячний дохід на одного громадянина в родині перевищує 6 318 грн.

За відповідності вимогам програми для реєстрації потрібно зібрати такий пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО, видана не більш ніж 30 днів тому;

банківський рахунок ІBAN;

документи з підтвердженням категорії вразливості.

довідка ОК-5 або ОК-7.

Деталі щодо проєкту в регіоні можна уточнити за номерами телефонів:

067-280-94-594;

067-454-27-22.

Контакти для допомоги. Джерело: Карітас

Яка ще доступна програма допомоги

Також взимку благодійна організація "Caritas-Spes Ukraine" реалізує новий проєкт під назвою "FARM", що покликаний надати підтримку у відновленні сільського господарства. В його рамках допомогу зможуть отримати вразливі категорії населення.

Виплати дадуть змогу купити високоякісне насіння, добриво, корм для худоби та техніку для сільськогосподарського господарства.

Заявникам доступні такі розміри грантової допомоги:

Гранти стартують від 33,6 тис. грн і сягають 125 тис. грн; Додаткові менші гранти після навчання.

Програма доступна на Харківщині. Для реєстрації потрібно заповнити форму.

Раніше ми розповідали, що ще в одному з українських міст можна оформити фіндопомогу від УВКБ ООН. Йдеться про суму у майже 11 тис. грн.

Також писали, хто до кінця березня домогосподарствам, які постраждали від війни, можна отримати допомогу від ГО "Acted" у 3 600 грн. Виплати передбачені для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.