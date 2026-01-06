Виплати від Карітас — хто і де може отримати грошову допомогу до 760 доларів

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

До 31 січня 2026 року у західних регіонах діє проєкт "Родина Родині: Індивідуальна підтримка", в рамках якого українці можуть отримати фінансові гранти на старт власної справи чи опанування нової професії. Кошти можна буде використати або на навчання, або на купівлю матеріалів для бізнесу.

Що передбачає програма грантової підтримки бізнесу

Реалізує грантовий проєкт релігійна місія "Карітас-Спес" Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні.

Він покликаний надати фінансову підтримку домогосподарствам з числа внутрішніх переселенців (ВПО), яких торкнулася війна, на посилення економічного стану шляхом збільшення виробництва сільськогосподарської продукції/тваринництва або зайняття іншою діяльністю.

Проєкт доступний у західних областях. А саме:

Львівській;

Тернопільській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій.

Взяти участь у проєкті можуть переселенці за умови, що раніше не мали подібної гуманітарної допомоги на сільськогосподарську діяльність від РМ Карітас-Спес Україна чи інших організацій/фондів в країні за останній рік.

Як зареєструватися у програмі та суми допомоги

За програмою, претенденти отримають сільськогосподарські гранти у розмірі 32,4 тис. грн (760 доларів) на купівлю насіння, добрив, корму, обладнання, худоби, їх можна витратити на сферу птахівництва, садівництва, ягідництва, ветеринарну допомогу, ремонти.

Також можна отримати бізнес-гранти до 32,4 тис. грн на торгівлю, надання сервісів, виробництво та ремонти.

Ще передбачені гранти на професійне навчання/перекваліфікацію до 32,4 тис. грн. Гроші можна буде використати на навчання для опанування нової професії.

Подавати заявки можна до 31 січня, а триватиме проєкт до травня 2026 року. Для цього потрібно заповнити проєктну заявку та подати відомості через онлайн-форму попередньої реєстрації.

