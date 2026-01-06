Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас — хто може отримати 760 доларів

Грошова допомога від Карітас — хто може отримати 760 доларів

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 08:00
Виплати від Карітас — хто і де може отримати грошову допомогу до 760 доларів
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

До 31 січня 2026 року у західних регіонах діє проєкт "Родина Родині: Індивідуальна підтримка", в рамках якого українці можуть отримати фінансові гранти на старт власної справи чи опанування нової професії. Кошти можна буде використати або на навчання, або на купівлю матеріалів для бізнесу.  

Про це інформує пресцентр Caritas Spes Lviv Archdiocese у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Що передбачає програма грантової підтримки бізнесу

Реалізує грантовий проєкт релігійна місія "Карітас-Спес" Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні.

Він покликаний надати фінансову підтримку домогосподарствам з числа внутрішніх переселенців (ВПО), яких торкнулася війна, на посилення економічного стану шляхом збільшення виробництва сільськогосподарської продукції/тваринництва або зайняття іншою діяльністю.

Проєкт доступний у західних областях. А саме:

  • Львівській;
  • Тернопільській;
  • Івано-Франківській;
  • Чернівецькій.

Взяти участь у проєкті можуть переселенці за умови, що раніше не мали подібної гуманітарної допомоги на сільськогосподарську діяльність від РМ Карітас-Спес Україна чи інших організацій/фондів в країні за останній рік.

Як зареєструватися у програмі та суми допомоги

За програмою, претенденти отримають сільськогосподарські гранти у розмірі 32,4 тис. грн (760 доларів) на купівлю насіння, добрив, корму, обладнання, худоби, їх можна витратити на сферу птахівництва, садівництва, ягідництва, ветеринарну допомогу, ремонти.

Також можна отримати бізнес-гранти до 32,4 тис. грн на торгівлю, надання сервісів, виробництво та ремонти. 

Ще передбачені гранти на професійне навчання/перекваліфікацію до 32,4 тис. грн. Гроші можна буде використати на навчання для опанування нової професії.

Подавати заявки можна до 31 січня, а триватиме проєкт до травня 2026 року. Для цього потрібно заповнити проєктну заявку та подати відомості через онлайн-форму попередньої реєстрації.

Раніше ми розповідали, що УВКБ ООН відкрило реєстрацію на грошову допомогу у 10,8 тис. грн. Звертатися за виплатами можуть жителі Полтавської області. 

Також писали, що UNHCR Ukraine приймає заявки на надання фіндопомоги у Сумській області. Виплати передбачені, зокрема, для людей похилого віку.

виплати фінансова допомога бізнес гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації