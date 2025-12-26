Виплати від Карітас до 43 тис. грн — хто має право та необхідні документи

Грошова допомога від Карітас — як отримати до 43 тис. грн
Наприкінці грудня 2025 року жителі одного з українських регіонів можуть долучитися до проєкту Emergency Appeal, що передбачає надання грошової допомоги. Виплати зможуть отримати родини, які постраждали від бойових дій.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійної організації Caritas-Spes Kharkiv.
Детальніше про програму допомоги від Карітас
Як зазначається, у грудні проєкт Emergency Appeal 2025 з надання фінансової підтримки для громадян реалізовують у Харківській області.
За правилами проєкту, допомогу можуть отримати громадяни, які постраждали через бойові дії у прифронтових районах області не більш ніж 30 днів тому.
Подавати заявки на участь у проєкті можуть громадяни за таких умов:
- якщо втратили майно/отримали поранення через бойові дії (максимально 30 днів тому);
- якщо заявники були евакуйовані/самоевакуйовані за офіційним наказом за останній місяць;
- не отримували допомогу від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.
"Ми підтримуємо тих, кому інші організації ще не допомагали або допомогли частково... Важливо: якщо подія була більше 30 днів тому — на жаль, допомога не надається", — уточнюють у пресслужбі благодійної організації.
Розмір допомоги та необхідні документи
Згідно з правилами проєкту, розмір фінансової допомоги від благодійної організації Caritas-Spes Kharkiv становитиме 10,8 тис. грн на одну людину (по 3,6 тис. грн/місяць упродовж трьох місяців). Максимум домогосподарство зможе розраховувати на виплати для чотирьох осіб, тобто на 43,2 тис. грн.
Якщо громадяни підпадають під вимоги і хочуть долучитися до проєкту Emergency Appeal, щоб отримати грошову допомогу, можна звернутися на гарячу лінію (з 10:00 до 15:00) для консультацій за номером: 380673085299.
Заздалегідь необхідно підготувати такі документи (підійдуть також електронні документи з "Дії") для кожної особи, яка подає заявку:
- паспорт/ID-картка;
- ідентифікаційний код;
- посвідка на тимчасове проживання;
- довідка ВПО, якщо евакуація відбулася за останні 30 днів;
- реквізити банківського рахунку;
- мінімум два документи для підтвердження вразливості.
Раніше ми повідомляли, що з січня 2026 року у низці регіонів діятиме програма допомоги від УВКБ ООН. Йдеться про виплати у 10,8 тис. грн.
Ще ми писали, що українські громадяни мають можливість отримати виплати на комунальні послуги у 19,4 тис. грн. Програма діє лише в одній з прифронтових громад.
Читайте Новини.LIVE!