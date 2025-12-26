Виплати від Карітас до 43 тис. грн — хто має право та необхідні документи

Громадяни у центрі тимчасового розміщення. Фото: suspilne.media

Наприкінці грудня 2025 року жителі одного з українських регіонів можуть долучитися до проєкту Emergency Appeal, що передбачає надання грошової допомоги. Виплати зможуть отримати родини, які постраждали від бойових дій.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійної організації Caritas-Spes Kharkiv.

Детальніше про програму допомоги від Карітас

Як зазначається, у грудні проєкт Emergency Appeal 2025 з надання фінансової підтримки для громадян реалізовують у Харківській області.

За правилами проєкту, допомогу можуть отримати громадяни, які постраждали через бойові дії у прифронтових районах області не більш ніж 30 днів тому.

Подавати заявки на участь у проєкті можуть громадяни за таких умов:

якщо втратили майно/отримали поранення через бойові дії (максимально 30 днів тому);

якщо заявники були евакуйовані/самоевакуйовані за офіційним наказом за останній місяць;

не отримували допомогу від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.

"Ми підтримуємо тих, кому інші організації ще не допомагали або допомогли частково... Важливо: якщо подія була більше 30 днів тому — на жаль, допомога не надається", — уточнюють у пресслужбі благодійної організації.

Розмір допомоги та необхідні документи

Згідно з правилами проєкту, розмір фінансової допомоги від благодійної організації Caritas-Spes Kharkiv становитиме 10,8 тис. грн на одну людину (по 3,6 тис. грн/місяць упродовж трьох місяців). Максимум домогосподарство зможе розраховувати на виплати для чотирьох осіб, тобто на 43,2 тис. грн.

Якщо громадяни підпадають під вимоги і хочуть долучитися до проєкту Emergency Appeal, щоб отримати грошову допомогу, можна звернутися на гарячу лінію (з 10:00 до 15:00) для консультацій за номером: 380673085299.

Заздалегідь необхідно підготувати такі документи (підійдуть також електронні документи з "Дії") для кожної особи, яка подає заявку:

паспорт/ID-картка;

ідентифікаційний код;

посвідка на тимчасове проживання;

довідка ВПО, якщо евакуація відбулася за останні 30 днів;

реквізити банківського рахунку;

мінімум два документи для підтвердження вразливості.

Раніше ми повідомляли, що з січня 2026 року у низці регіонів діятиме програма допомоги від УВКБ ООН. Йдеться про виплати у 10,8 тис. грн.

Ще ми писали, що українські громадяни мають можливість отримати виплати на комунальні послуги у 19,4 тис. грн. Програма діє лише в одній з прифронтових громад.