Грошова допомога від Карітас: де українцям виплатять 10 800 грн

Грошова допомога від Карітас: де українцям виплатять 10 800 грн

Дата публікації: 9 квітня 2026 11:00
Виплати для вразливих українців: кому Карітас виплатить по 10 800 грн
Людина тримає українську валюту у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2026 року представництво "Карітас України" відкрило реєстрацію на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн у Дніпропетровській області. Звернутися за виплатами можуть жителі трьох територіальних громад.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію представництва у соцмережі Facebook.

Кому доступна грошова допомога від Карітас

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми від "Карітас Кам'янське" з підтримки домогосподарств з низькими доходами, які належать до соціально вразливих.

Зареєструватися у програмі грошової допомоги можуть жителі кількох громад Синельниківського району Дніпропетровської області:

  • Васильківської територіальної громади;
  • Дубовиківської територіальної громади;
  • Миколаївської територіальної громади.

Згідно з умовами програми, подати заявку можуть виключно ті домогосподарства, які відповідатимуть двом важливим умовам:

Читайте також:
  • дохід на одну особу не повинен перевищувати 8 422 грн;
  • наявність соціальної вразливості.

Йдеться про такі особливі категорії громадян, які потребують додаткової підтримки:

  1. Особи з тяжкими захворюваннями;
  2. Одинока мати/батько/опікун;
  3. Самотні люди похилого віку (від 55 років);
  4. Вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років;
  5. Багатодітні сім’ї (від трьох дітей).

Розмір допомоги та як подати заявку

Громадяни, які відповідають вищевказаним умовам, матимуть право отримати грошову допомогу в розмірі 10 800 грн. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.  

Також обов’язково необхідно заздалегідь підготувати такі документи (оригінали):

  • документи кожного члена домогосподарства (паспорти);
  • свідоцтво про народження дітей до 14 років;
  • ідентифікаційний для кожної повнолітньої особи;
  • довідка переселенця (за наявності);
  • реквізити банківського рахунку IBAN (картка для виплат)
  • документи, що підтверджують соціальну вразливість;
  • документ про дохід (зокрема, ОК-5, ОК-7);
  • заява на допомогу;
  • згода на обробку персональних даних.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українців може отримати грантову допомогу навесні від Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. В рамках програми громадянам нададуть до 1 300 доларів. 

Також Новини.LIVE розповідали, що УВКБ ООН знову працює у Миколаєві. Підхід у наданні грошової допомоги у рамках програми змінився. Зокрема, переселенці, які були змушені залишити свої місця проживання, отримають 12 300 грн. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
Реклама

