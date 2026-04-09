Виплати для вразливих українців: кому Карітас виплатить по 10 800 грн

Грошова допомога від Карітас: де українцям виплатять 10 800 грн
У квітні 2026 року представництво "Карітас України" відкрило реєстрацію на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн у Дніпропетровській області. Звернутися за виплатами можуть жителі трьох територіальних громад.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію представництва у соцмережі Facebook.
Кому доступна грошова допомога від Карітас
Як зазначається, йдеться про реалізацію програми від "Карітас Кам'янське" з підтримки домогосподарств з низькими доходами, які належать до соціально вразливих.
Зареєструватися у програмі грошової допомоги можуть жителі кількох громад Синельниківського району Дніпропетровської області:
- Васильківської територіальної громади;
- Дубовиківської територіальної громади;
- Миколаївської територіальної громади.
Згідно з умовами програми, подати заявку можуть виключно ті домогосподарства, які відповідатимуть двом важливим умовам:
- дохід на одну особу не повинен перевищувати 8 422 грн;
- наявність соціальної вразливості.
Йдеться про такі особливі категорії громадян, які потребують додаткової підтримки:
- Особи з тяжкими захворюваннями;
- Одинока мати/батько/опікун;
- Самотні люди похилого віку (від 55 років);
- Вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років;
- Багатодітні сім’ї (від трьох дітей).
Розмір допомоги та як подати заявку
Громадяни, які відповідають вищевказаним умовам, матимуть право отримати грошову допомогу в розмірі 10 800 грн. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.
Також обов’язково необхідно заздалегідь підготувати такі документи (оригінали):
- документи кожного члена домогосподарства (паспорти);
- свідоцтво про народження дітей до 14 років;
- ідентифікаційний для кожної повнолітньої особи;
- довідка переселенця (за наявності);
- реквізити банківського рахунку IBAN (картка для виплат)
- документи, що підтверджують соціальну вразливість;
- документ про дохід (зокрема, ОК-5, ОК-7);
- заява на допомогу;
- згода на обробку персональних даних.
