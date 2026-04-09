Виплати для вразливих українців: кому Карітас виплатить по 10 800 грн

Людина тримає українську валюту у гаманці.

У квітні 2026 року представництво "Карітас України" відкрило реєстрацію на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн у Дніпропетровській області. Звернутися за виплатами можуть жителі трьох територіальних громад.

Кому доступна грошова допомога від Карітас

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми від "Карітас Кам'янське" з підтримки домогосподарств з низькими доходами, які належать до соціально вразливих.

Зареєструватися у програмі грошової допомоги можуть жителі кількох громад Синельниківського району Дніпропетровської області:

Васильківської територіальної громади;

Дубовиківської територіальної громади;

Миколаївської територіальної громади.

Згідно з умовами програми, подати заявку можуть виключно ті домогосподарства, які відповідатимуть двом важливим умовам:

дохід на одну особу не повинен перевищувати 8 422 грн;

наявність соціальної вразливості.

Йдеться про такі особливі категорії громадян, які потребують додаткової підтримки:

Особи з тяжкими захворюваннями; Одинока мати/батько/опікун; Самотні люди похилого віку (від 55 років); Вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років; Багатодітні сім’ї (від трьох дітей).

Розмір допомоги та як подати заявку

Громадяни, які відповідають вищевказаним умовам, матимуть право отримати грошову допомогу в розмірі 10 800 грн. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

Також обов’язково необхідно заздалегідь підготувати такі документи (оригінали):

документи кожного члена домогосподарства (паспорти);

свідоцтво про народження дітей до 14 років;

ідентифікаційний для кожної повнолітньої особи;

довідка переселенця (за наявності);

реквізити банківського рахунку IBAN (картка для виплат)

документи, що підтверджують соціальну вразливість;

документ про дохід (зокрема, ОК-5, ОК-7);

заява на допомогу;

згода на обробку персональних даних.

