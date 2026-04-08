Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь УВКБ ООН: кому выплатят до 12 300 грн в апреле

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 11:00
Выплаты от УВКБ ООН: где стала доступна помощь в размере до 12 300 грн
Женщина держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) снова работает в городе Николаев. Денежную помощь в рамках программы поддержки могут оформить социально уязвимые категории граждан по обновленным правилам.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию УВКБ.

Кому можно получить денежную помощь в апреле

В этом месяце изменились правила предоставления украинцам финпомощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ранее предусматривалась выплата за трехмесячный период стандартной суммы в 10 800 грн на одного человека. Сейчас выплаты предоставляют в зависимости от того, в какую ситуацию попали граждане.

Основное правило осталось неизменным — денежная помощь доступна приоритетно внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и беженцам, которые вернулись домой.

Оформить выплаты могут несколько уязвимых категорий граждан:

Читайте также:
  1. Владельцы поврежденного/разрушенного дома из-за атак РФ;
  2. Семьи, которые потеряли родных из-за вражеских обстрелов;
  3. Граждане, которым требуется лечение из-за российских атак;
  4. Люди, которые выехали с территорий, где продолжаются боевые действия/из оккупированных районов;
  5. Уязвимые переселенцы, которые переехали за последние полгода;
  6. Социально-уязвимые лица, которые как беженцы вернулись из-за границы в течение последнего года;
  7. Уязвимые ВПЛ, которые за последний год вернулись на свой прежний адрес и непрерывно проживали там от трех месяцев.

Размер денежной помощи и как получить

УВКБ продолжит предоставлять трехмесячную финансовую поддержку уязвимым категориям граждан, но уже в зависимости от ситуации. А именно:

  • ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои места проживания менее 45 дней назад, размер денежной помощи составляет 12 300 грн на человека и покрывает трехмесячный период;
  • переселенцам, которые оставили свои места проживания из-за угрозы жизни от 46 дней до шести месяцев назад, предоставят 12 300 грн на три месяца;
  • беженцам, возвращение которых произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад, сумма помощи составляет 10 800 грн;
  • домохозяйства, пострадавшие от обстрелов, произошедших не более 45 дней назад, получат 12 300 грн.

Для предварительной регистрации в городе Николаев необходимо заполнить онлайн-анкету.

После этого представители организации свяжутся с заявителем. В случае полного соответствия семьи установленным критериям программы пригласят в офис по адресу: г. Николаев, пр-т. Мира, 54 В, корпус 2.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому обещают финансовые гранты до 59 000 грн в апреле 2026 года. Такая денежная помощь доступна гражданам в одном из прифронтовых регионов от JERU.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцы могут оформить гуманитарную помощь от БФ ЮНИСЕФ. Кроме того, можно записаться в списки на выплату "Зимней денежной помощи". Поддержка предусмотрена для семей, имеющих несовершеннолетних детей.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации