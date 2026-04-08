Выплаты от УВКБ ООН: где стала доступна помощь в размере до 12 300 грн

Женщина держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) снова работает в городе Николаев. Денежную помощь в рамках программы поддержки могут оформить социально уязвимые категории граждан по обновленным правилам.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию УВКБ.

Кому можно получить денежную помощь в апреле

В этом месяце изменились правила предоставления украинцам финпомощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ранее предусматривалась выплата за трехмесячный период стандартной суммы в 10 800 грн на одного человека. Сейчас выплаты предоставляют в зависимости от того, в какую ситуацию попали граждане.

Основное правило осталось неизменным — денежная помощь доступна приоритетно внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и беженцам, которые вернулись домой.

Оформить выплаты могут несколько уязвимых категорий граждан:

Владельцы поврежденного/разрушенного дома из-за атак РФ; Семьи, которые потеряли родных из-за вражеских обстрелов; Граждане, которым требуется лечение из-за российских атак; Люди, которые выехали с территорий, где продолжаются боевые действия/из оккупированных районов; Уязвимые переселенцы, которые переехали за последние полгода; Социально-уязвимые лица, которые как беженцы вернулись из-за границы в течение последнего года; Уязвимые ВПЛ, которые за последний год вернулись на свой прежний адрес и непрерывно проживали там от трех месяцев.

Размер денежной помощи и как получить

УВКБ продолжит предоставлять трехмесячную финансовую поддержку уязвимым категориям граждан, но уже в зависимости от ситуации. А именно:

ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои места проживания менее 45 дней назад, размер денежной помощи составляет 12 300 грн на человека и покрывает трехмесячный период;

переселенцам, которые оставили свои места проживания из-за угрозы жизни от 46 дней до шести месяцев назад, предоставят 12 300 грн на три месяца;

беженцам, возвращение которых произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад, сумма помощи составляет 10 800 грн;

домохозяйства, пострадавшие от обстрелов, произошедших не более 45 дней назад, получат 12 300 грн.

Для предварительной регистрации в городе Николаев необходимо заполнить онлайн-анкету.

После этого представители организации свяжутся с заявителем. В случае полного соответствия семьи установленным критериям программы пригласят в офис по адресу: г. Николаев, пр-т. Мира, 54 В, корпус 2.

