Виплати для ВПО від Карітас — хто зможе отримати допомогу на пів року

Громадяни похилого віку. Фото: Freepik

У грудні 2025 року в одному з українських міст діє програма підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у вигляді надання грошової допомоги на проживання терміном на шість місяців. Йдеться про реалізацію проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".

Про те, де і хто саме зможе зареєструватися на виплати, розповідають Новини.LIVE.

Хто з ВПО зможе отримати допомогу на пів року

Скористатися можливістю зареєструватися у програмі фінансової підтримки можуть громадяни, які переїхали з небезпечних регіонів у місто Кривий Ріг та Криворізький район Дніпропетровської області.

Передбачається надання для переселенців грошової допомоги на оренду житла. Заявки на виплати приймає благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг". Претендувати на допомогу можуть родин, які нещодавно прибули з окупованих територій або з місць, де тривають бойові дії (не більш ніж 30 днів тому).

Серед пріоритетних категорій ті, що мають наступні вразливості:

вагітні жінки/годуючі матері з дітьми, яким не більш ніж три роки;

родини, де є троє та більше дітей;

самотні матері/батьки/опікуни;

громадяни, які мають першу чи другу групу інвалідності;

важкохворі громадяни;

люди похилого віку, яким більш ніж 60 років, і проживають самотньо.

Куди звертатися за отриманням допомоги

Громадяни, які підпадають під вимоги програми благодійного фонду "Карітас Кривий Ріг", можуть звернутися за отриманням допомоги у будні (з 10:00 до 16:00) за такими номерами телефонів:

067-280-94-59;

067-454-27-22.

Згідно з правилами, у разі затвердження права на виплати українцям гарантують фінансову підтримку терміном на шість місяців.

Контакти благодійників. Джерело: Карітас Кривий Ріг

"Підтримку надають фахівці "Карітас Кривий Ріг" у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", що реалізується при парафіяльному центрі "Рідна хата" на Парафія Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у м. Кривий Ріг. Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — йдеться у повідомленні організаторів.

