Україна
Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас — де доступні виплати для родин

Грошова допомога від Карітас — де доступні виплати для родин

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 13:00
Виплати для родин з дітьми — хто в списку на допомогу від Карітас
Жінка з дитиною на руках. Фото: Freepik

Благодійний фонд "Карітас Донецьк" у м. Дніпро продовжив реєстрацію на два види грошової допомоги наприкінці січня 2026 року. В його рамках виплати гарантують найбільш уразливим домогосподарствам та родинам з дітьми.

Про це інформує пресслужба фонду в Facebook. 

Читайте також:

Хто зможе отримати грошову допомогу від Карітас

Як зазначається, БФ "Карітас Донецьк" у м. Дніпро продовжив можливість для громадян подати заявки за проєктом "Комплексна гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту жителям України та громадянам третіх країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові".   

Йдеться про реєстрацію на два види грошової допомоги:

  1. Для родин, де є неповнолітні діти;
  2. Для домогосподарств найуразливіших категорій.

Долучитися до програми підтримки зможуть ті громадяни, які відповідатимуть критеріям. Так, реєстрація буде доступна для родин, які мешкають на території Дніпропетровської області. Зокрема, серед пріоритетних категорій ті, що матимуть такі вразливості:    

  • родини з неповнолітніми дітьми, які постраждали від війни; 
  • родини, де є троє та більше дітей;  
  • якщо діти мають першу чи другу групу інвалідності;  
  • люди похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей.
допомога українцям
Критерії відбору. Джерело: "Карітас Донецьк" у м. Дніпро

Як родинам подати заявки для участі у програмі 

Реєстрація на програму з надання фінансової допомоги триватиме лише до 1 лютого 2026 року включно. Для попереднього запиту на допомогу необхідно заповнити спеціальну форму.

"Попередня реєстрація не гарантує отримання допомоги. Бенефіціари, хто вже реєструвався влітку 2025 року на отримання такої допомоги та отримав/не отримав її через те, що не підійшов під визначені категорії вразливості — не можуть знову претендувати на її отримання", — йдеться у повідомленні.

У випадку, якщо громадяни під час цієї реєстрації підійдуть під вказані категорії і будуть відібрані, то отримають відповідне смс-повідомлення. Після цього необхідно буде прибути до БФ "Карітас Донецьк" (м. Дніпро, вул. Гостомельська, 5), щоб власноручно подати документи.

Деталі можна уточнити у будні з 09.30 до 16.00 за телефоном: 050 150 9841.

Заздалегідь необхідно підготувати такі документи: 

  • паспорт/ID-картка; 
  • ідентифікаційний код; 
  • реквізити банківського рахунку; 
  • медичні документи чи довідки для підтвердження вразливості.

Раніше ми розповідали, що цієї зими жителі низки областей можуть отримати фіндопомогу від БФ "Право на захист". Виплати передбачені для вразливих верств населення. 

Також ми повідомляли, що УВКБ ООН приймає заявки на фінансову допомогу ще в одному з міст у січні цього року. Зокрема, виплати зможуть отримати ті, кому понад 55 років. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
