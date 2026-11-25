Жінка тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

До 28 листопада 2026 року продовжили можливість реєстрації на фінансову допомогу від The Howard G. Buffett Foundation (Фонд Говарда Г. Баффета) в одному з українських регіонів. Йдеться про оформлення щоквартальних виплат на 2027 рік. Скористатися ними зможуть виключно вразливі категорії населення.

Про те, хто може взяти участь у програмі, розповідають Новини.LIVE.

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Що передбачає міжнародна програма допомоги від HGBF

Йдеться про продовження дії соціальної програми у Чернігівській області. Реєстрація на оформлення щоквартальних благодійних виплат буде доступна для жителів Куликівської громади.

Відповідну програму втілює фонд американського бізнесмена і філантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation за фінансової підтримки американської некомерційної благодійної організації Global Empowerment Mission (GEM, Inc.).

За умовами програми, жителі Куликівської територіальної громади зможуть оформити фіндопомогу у розмірі 2 000 грн на квартал на весь наступний рік.

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Хто зможе взяти участь у програмі допомоги

Відповідно до правил програми, оформлення допомоги доступне для таких категорій населення:

Особи з інвалідністю І та ІІ груп; Переселенці; Рідні загиблих; Родини зниклих безвісти; Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ, ІІІ категорій; Громадяни, яким понад 65 років; Родини з дітьми з інвалідністю; Прийомні родини, опікуни та піклувальники; Багатодітні сім’ї.

Як подати заявку на міжнародну програму допомоги

Реєстрація відбуватиметься з 10:00 до 16:00 до 27 листопада 2026 року включно у приміщенні Куликівської селищної ради. Її здійснюватимуть у порядку живої черги.

Для подання заявки необхідно мати при собі оригінали та ксерокопії:

Паспорта;

Ідентифікаційного номера;

Витягу про місце реєстрації;

Документа, що підтвердить вразливий статус.

"Вищезазначені категорії громадян просимо активізуватися і звернутися із заявами. Донор встановив ліміт отримувачів допомоги. Тому просимо не зволікати і звернутися невідкладно!", — додали організатори.

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Ще Новини.LIVE писали, що жителі Бучі Київської області можуть отримати грошову допомогу від організації UNHCR Ukraine. Виплати доступні вразливим категоріям з числа ВПО та біженців. За надання необхідного пакета документів кожному в родині гарантують нарахування по 10 800 грн.