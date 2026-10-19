Виплати для пенсіонерів: де можна отримати грошову допомогу у 2 000 грн

Людина тримає кілька купюр та гаманець. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року жителям Дніпропетровської області доступна грошова допомога від БФ "Global Empowerment Mission Ukraine" (GEM) у розмірі 2000 грн замість продуктових наборів. Виплати розраховані на внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

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Хто зможе отримати грошову допомогу у 2 000 грн

Благодійна організація GEM реалізує проєкт надання грошової благодійної допомоги за рахунок коштів міжнародних донорів. Звернутися за виплатами можуть мешканці Новопавлівської сільської територіальної громади, що проживають на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Йдеться про тих, хто зареєстрований як внутрішньо переміщені особи та проживають на території регіону

Фіндопомога передбачена для тих, хто не отримував виплати у розмірі 2 000 грн від благодійної організації GEM у 2026 році.

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Важливо належати до вразливих категорій. Кошти нададуть:

Особам похилого віку/пенсіонерам віком від 60 років; Громадянам з інвалідністю I-ІІІ груп; Дітям з інвалідністю (батькам або законному представнику); Багатодітним сім’ям; Одиноким батькам; Опікунам; Сім’ям загиблих; Рідним зниклих безвісти; Сім’ям осіб, які перебувають у полоні; Громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

З огляду на це, отримувачами допомоги можуть бути особи, які відповідають усім вимогам:

мають чинний статус ВПО в м. Дніпро чи Дніпропетровському регіоні;

фактично проживають в області реалізації проєкту;

належать до однієї з вразливих категорій.

Як зареєструватися на фіндопомогу

За інформацією організаторів, допомога оформлюється лише за одним із пільгових напрямків. Тобто якщо людина з інвалідністю похилого вік, то допомогу можна оформити як особі з інвалідністю, або як людині віком від 60 років.

Для подання заявки на допомогу потрібно до 1 листопада 2026 року звернутись до виконавчого комітету Новопавлівської сільради.

Попередньо слід підготувати такий пакет документів:

паспорт (оригінал та копія);

витяг з реєстру Новопавлівської тергромади;

ідентифікаційний код (оригінал та копію);

довідку ВПО, що підтверджує проживання у м. Дніпро та області (оригінал та копію);

документ з реквізитами рахунку (IBAN) АТ "ПУМБ";

документ, що підтверджує належність до пільгової категорії (оригінал та копію).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що жовтні UNHCR Ukraine надає жителям Полтавської області фіндопомогу на тримісячний період. Реєстрація доступна у низці населених пунктів для вразливих громадян, зокрема людей похилого віку. За умовами програми, кожному члену родини нададуть 12 300 грн (4 100 грн за три місяці).

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Чернігівській області громадянам доступна фіндопомога у розмірі 21 600 грн, зокрема, на оплату комунпослуг. Скористатися такою можливістю можна лише до 19 жовтня. Гроші нададуть вразливим категоріям громадян: родинам, де всі члени безробітні, та домогосподарствам з людьми з інвалідністю.